Bilimsel araştırma: Vejetaryen kadınların kalçalarını kırma ihtimali daha yüksek

İngiltere'de yapılan bir araştırma vejetaryen beslenme düzenini benimseyen kadınların ilerleyen yaşlarda kemik sağlığı sorunları yaşama riskinin daha yüksek olduğunu tespit etti.

İngiltere’de yapılan bir araştırma sebze-meyve ağırlıklı beslenen vejetaryen kadınların ileri yaşlarda sağlık sorunları yaşama riskinin daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

26 binden fazla kadının 22 yıllık verilerinin ve sağlık durumlarının analiz edildiği araştırmada vejetaryen kadınların düzenli et yiyen kadınlara göre ileriki yaşlarda kalçalarını kırma ya da çatlatma riskinin üç kat daha fazla olduğu sonucuna varıldı. Araştırmada vejetaryen kadınların, kemik ve kas sağlığı için yeterli desteği gıdalardan alamadığı da kaydedildi.

Araştırmayı yürüten Leed Üniversitesi’nden Dr. James Webster, “Bu araştırma vejetaryenlerin beslenme düzenini değiştirmeleriyle ilgili değil. Fakat kırmızı et ya da balık yemeyerek, bazı önemli içerikleri almamazlık etmeyin” dedi.

BMC Medicine’de yayınlanan araştırmada dengeli bir beslenme düzeninin kritik bir önemi olduğu kaydedildi. Bilim insanları kalçada çatlak ya da kırığın sebebinin yüzde 90 düşme olduğunu açıklarken bilim insanları vejetaryen beslenme düzeninin çevreye daha az zarar verdiğini de altını çizdi.