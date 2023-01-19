  • BIST 5.422,37
  • Altın 1162.492
  • Dolar 18.7844
  • Euro 20.3286
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Bilimsel araştırma: Yağlı balığın bir faydası daha çıktı

» »
Bilim insanları yağlı balıkların insan sağlığına bir faydasını daha buldu.
Bilimsel araştırma: Yağlı balığın bir faydası daha çıktı

Tıp dergsi BMJ’de yayınlanan ve Avustralya’da yapılan bir araştırma yağ oranı yüksek balıkların insan sağlığına bir faydasını ortaya çıkardı. Daha önce yapılan araştırmalar yağ oranı yüksek balıkların kalp-damar sağlığına ve bağışıklığa iyi geldiğini ortaya çıkarmıştı.

New South Wales Üniversitesi ve George Küresel Sağlık Enstitüsü’nde görevli bilim insanları tarafından yapılan açıklamada yağlı soğuk deniz balıklarının birçok faydası olduğu belirtildi.

Araştırmayı yürüten Dr. Matti Marklund, “Somon, sardalye, uskumru ve ringa balığı gibi balıklardaki yağ asitleri sağlıklı bir kaynak” dedi. Dr. Marklund, omega 3 açısından bu balıkların haftada en az iki öğün tüketilmesini önerdi.

Bilim insanları bu tür yağlı balıkları tüketenlerde böbrek rahatsızlıkları görülmesi riskinin daha az olduğunu da duyurdu. Farklı yaş gruplarından ve cinsiyetten katılımcıların dahil olduğu araştırmada uzmanlar bu tür yağlı balıkların böbrek rahatsızlıklarını azalttığı belirtildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2023 yılında öne çıkacak dokuz sağlıklı yiyecek18 Ocak 2023 Çarşamba 22:29
  • Çocuklara gelişigüzel vitamin takviyesi vermeyin18 Ocak 2023 Çarşamba 13:59
  • İngiltere, Fransa ve ABD'de sağlık sistemleri S.O.S veriyor17 Ocak 2023 Salı 10:32
  • Kuru baklagillerin 8 önemli faydası17 Ocak 2023 Salı 10:10
  • Pfizer-BioNTech aşısı ve 65 yaş üstüne inme riski arasındaki ilişki araştırılıyor16 Ocak 2023 Pazartesi 22:23
  • Yaşlanma hızını yavaşlatacak beslenme önerileri16 Ocak 2023 Pazartesi 19:57
  • Uzmanlardan vegan uyarısı: Bebeklerin büyümesini durdurabilir16 Ocak 2023 Pazartesi 18:09
  • Küflü gıda temizlenip, kullanılabilir mi?16 Ocak 2023 Pazartesi 14:31
  • ABD ile ilgili çarpıcı kanser raporu15 Ocak 2023 Pazar 21:41
  • En bulaşıcı Omicron varyantı ile ilgili dikkat çeken açıklamalar15 Ocak 2023 Pazar 19:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti