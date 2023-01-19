Bilimsel araştırma: Yağlı balığın bir faydası daha çıktı

Bilim insanları yağlı balıkların insan sağlığına bir faydasını daha buldu.

Tıp dergsi BMJ’de yayınlanan ve Avustralya’da yapılan bir araştırma yağ oranı yüksek balıkların insan sağlığına bir faydasını ortaya çıkardı. Daha önce yapılan araştırmalar yağ oranı yüksek balıkların kalp-damar sağlığına ve bağışıklığa iyi geldiğini ortaya çıkarmıştı.

New South Wales Üniversitesi ve George Küresel Sağlık Enstitüsü’nde görevli bilim insanları tarafından yapılan açıklamada yağlı soğuk deniz balıklarının birçok faydası olduğu belirtildi.

Araştırmayı yürüten Dr. Matti Marklund, “Somon, sardalye, uskumru ve ringa balığı gibi balıklardaki yağ asitleri sağlıklı bir kaynak” dedi. Dr. Marklund, omega 3 açısından bu balıkların haftada en az iki öğün tüketilmesini önerdi.

Bilim insanları bu tür yağlı balıkları tüketenlerde böbrek rahatsızlıkları görülmesi riskinin daha az olduğunu da duyurdu. Farklı yaş gruplarından ve cinsiyetten katılımcıların dahil olduğu araştırmada uzmanlar bu tür yağlı balıkların böbrek rahatsızlıklarını azalttığı belirtildi.