  • BIST 4.494,48
  • Altın 1276.189
  • Dolar 19.5304
  • Euro 21.444
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAHatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Bilimsel araştırma: Yapay zeka sağlık alanında tehlikeli olabilir

»
Bilim insanları, yapay zekanın sağlık hizmetlerinde umut verici çözümler sunarken diğer taraftan insan sağlığına yönelik bir dizi tehdit oluşturduğuna dikkat çekti.
Bilimsel araştırma: Yapay zeka sağlık alanında tehlikeli olabilir

Bilim insanlarından oluşan uluslararası bir ekip, sağlık alanında yapay zekanın kullanılmasının tehdit oluşturduğunu vurgulayarak yapay zekalı bazı tanı cihazlarının koyu ten rengine sahip kişilerde yanlış sonuç verdiğini açıkladı.

İngiltere merkezli BMJ Global Health dergisinde yayınlanan bilimsel çalışmada yapay zekanın (AI), sağlık hizmetlerinde umut verici çözümler sunarken diğer taraftan insan sağlığına ve refahına yönelik bir dizi tehdit oluşturduğu ifade edildi. Bilim insanlarından oluşan uluslararası ekip çalışmaya dair yayınladıkları makalede, yapay zeka kullanılan bazı örneklerde insan sağlığı hakkında yanlış ve yanıltıcı sonuçlara dikkat çekti.

KANDAKİ OKSİJENİ YANLIŞ ÖLÇÜYOR

Kandaki oksijeni ölçen cihazlarda kullanılan yapay zekanın, daha koyu tenli hastalarda kandaki oksijen seviyelerini olduğundan fazla gösterdiği ve bunun da oksijen yetmezliği olan bir hastanın tedavi edilmemesine sebebiyet verdiği kaydedildi.

Bir diğer örnekte ise yapay zekalı yüz tanıma sistemlerinin, daha koyu tenli deneklerde cinsiyeti yanlış sınıflandırma olasılığının çok yüksek olduğu belirtildi. “Ayrımcılığa maruz kalan popülasyonların bu nedenle sağlık hizmetlerinde yapay zekanın tüm faydalarından mahrum kalabilecekleri de gösterilmiştir” denilen makalenin yazarları, yapay zeka sağlık sektöründe kullanılmadan önce kontrolü sağlayacak hukuki düzenlemelerin geliştirilmesini tavsiye etti. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eğitimde devrim: Yapay zeka, not verebilir ve ders planları hazırlayabilir09 Mayıs 2023 Salı 21:19
  • Twitter’dan yeni karar! Hesabınız silinebilir09 Mayıs 2023 Salı 12:34
  • Ünlü CEO, yapay zekâ teknolojisini övdü… “İnsanlardan daha iyi”08 Mayıs 2023 Pazartesi 21:30
  • ABD'de yapay zekayı Beyaz Saray'dan Harris yönetecek08 Mayıs 2023 Pazartesi 14:13
  • Beyaz Saray, yapay zekâ zirvesi için Mark Zuckerberg’i istemedi07 Mayıs 2023 Pazar 16:24
  • iPhone cihazlar için güncelleme yayınlayan Apple’dan uyarı06 Mayıs 2023 Cumartesi 23:30
  • Ay’ın karanlık yüzünde dev keşif06 Mayıs 2023 Cumartesi 18:30
  • FBI’dan QR kodlu menü uyarısı: Sakın yapmayın05 Mayıs 2023 Cuma 22:22
  • ABD’den yapay zeka araştırmaları için 140 milyon dolarlık yatırım05 Mayıs 2023 Cuma 16:23
  • Meta’dan ChatGPT uyarısı: Kötü amaçlı yazılımlar yükselişte04 Mayıs 2023 Perşembe 12:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti