Bilimsel araştırma: Yaşlandıkça cömertlik ve şefkat oranı artıyor

Yeni yapılan bir araştırma, insanların, yaşlandıkça sanılanın aksine daha cömert bir karaktere büründüğünü ortaya koyuyor.

Kaliforniya, ABD’deki Claremont Graduate Üniversitesi’nden araştırmacılar, yaşlıların gençlere göre daha cömert olduğunu savunuyor.

Daily Mail’in haberine göre, bunun sebebi yaşlandıkça “aşk hormonu” olarak da bilinen oksitosinin daha fazla salgılanması. Araştırmacılar, bu nedenle emeklilerin en cömert nesil olduğunu savunuyor.

Araştırma için, yaşları 18 ila 99 arasında değişen 103 kişiye, beyin kanserinden ölmek üzere olan iki yaşındaki oğluyla ilgili duygularını anlatan bir babanın yürek parçalayan bir videosu gösterildi. Videoda bebek hastanede oynarken yer alıyordu.



Daha sonra katılımcılardan hastaneye isimsiz bir bağışta bulunmaları istendi. 65 yaş ve üzerindekiler 18 ila 35 yaş arasındakilerin neredeyse üç katı bağışta bulundu.

“DİN VE FELSEFİK AKIMLARLA DA TUTARLI”

Ayrıca videodan önce ve sonra yapılan kan testleri, yaşlıların videoyu izlerken daha çok oksitosin salgıladığını gösterdi.

Araştırmayı yöneten Dr. Paul Zak, “Deneyde en fazla oksitosin salgılayan insanlar sadece hayırseverlik konusunda daha cömert değiller, aynı zamanda birçok başka yardım davranışı da sergilediler. Bulgular, kişinin hayatından memnuniyetinin başkalarına yardım ederek arttığı birçok din ve felsefeyle tutarlıdır” dedi.

Araştırma, Frontiers in Behavioral Neuroscience dergisinde yayınlandı.