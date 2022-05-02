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Bilimsel araştırma: Yeni bir kan testi HPV virüsü için umut verdi

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İskoç araştırmacılar, uyguladıkları kan testinin, HPV virüsünün yarattığı problemlerin tekrar ortaya çıkıp çıkmayacağını erken teşhis etme yönteminde devrim yaratma potansiyeline sahip olduğunu söylüyorlar.
Bilimsel araştırma: Yeni bir kan testi HPV virüsü için umut verdi

İskoçya’daki Edinburgh Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada, sıvı biyopsi olarak bilinen bir testin, HPV virüsünün neden olduğu rahim ağzı kanserini ya da diğer rahatsızlıkları tekrarlayıp tekrarlamayacağı doğru bir şekilde tespit edildi.

Çoğu insan, yaşamında en az 1 kez cinsel temas yoluyla geçen bir tür HPV virüsü alıyor, ancak birçoğu enfeksiyonu olduğunu bilmeden vücudu virüsü temizliyor. Ancak bazı nadir türler, baş ve boyun, serviks, anüs ve cinsel organları etkileyenler de dahil olmak üzere belirli kanserlerin riskini artırıyor.

Şu anki tedavilerde doktorlar, hastalığın tedaviden sonra geri dönüp dönmeyeceğini anlamaya çalışmak için doku örneği almak zorunda. Ancak Daily Mail’in haberine göre, Edinburgh Üniversitesi’ndeki bilim insanlarının ortaya koyduğu çalışma, kan testiyle bu tespitin kolayca yapılabileceğini ortaya koyuyor.

KAN TESTİ DNA PARÇALARINI TESPİT EDEBİLİYOR

Araştırmacılar, kanserli 104 hastanın kemoterapi ve radyoterapiye nasıl yanıt verdiğini değerlendirmek için Covid-19 için yapılan PCR testine benzer yöntemlere sahip olan sıvı biyopsi yöntemini kullandı.

Test, tümörde bulunan HPV’den türetilen kandaki küçük DNA parçalarını tespit etti. Sonuçlar, vakaların yüzde 95’inde sıvı biyopsi sonuçlarının standart doku numunesi testlerinden alınan sonuçlarla eşleştiğini ortaya koydu.

Edinburgh Üniversitesi’nden Profesör Tim Aitman, “Semptomlar ortaya çıkmadan önce tümörlerden DNA’yı alarak, sıvı biyopsinin kanseri erken bir aşamada nasıl tespit ettiğine dair büyük bir potansiyeli var. Gırtlak kanseri hastaları için işe yaradığını gösterdik, ancak teknolojinin güzelliği, onu basit bir kan testinden kanserle bağlantılı herhangi bir DNA dizisini tespit edecek şekilde uyarlayabilmemizdir” dedi.

Araştırmacılar, bu yeni testin halihazırdaki doku numunesi alma yöntemlerinden daha doğru çalışıp çalışmadığını tespit edebileceklerini öne sürüyorlar. Çalışma, Avrupa Cerrahi Onkoloji Dergisi’nde yayınlandı.

 

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