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Bilimsel araştırma: Yeni Covid-19 varyantı daha tehlikeli olacak

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Güney Afrika'da yapılan bir araştırma corona virüsünün yeni varyantının çok daha tehlikeli olduğunu ortaya çıkardı.
Bilimsel araştırma: Yeni Covid-19 varyantı daha tehlikeli olacak

Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınıyla ilgili dikkat çekici bir araştırma yapıldı.

Güney Afrika’da bir grup bilim insanının dahil olduğu araştırma sonucunda uzmanlar, Omicron varyantından sonra ortaya çıkacak yeni Covid-19 varyantının önceki varyantlara göre çok daha tehlikeli olacağını öngördü.

Bilim insanları bağışıklığı baskılanmış bir kişinin sağlık durumunu 6 ay boyunca takip ettikten sonra hazırlanan araştırma ile detayları paylaştı. Alex Sigal isimli bilim insanının önderlik ettiği araştırma grubu, yeni varyantların Omicron varyantından çok daha fazla hastalığa sebep olacağını ortaya çıkardı.

Durban’da bulunan Afrika Sağlık Araştırmaları Enstitüsü’nde görevli bilim insanlarının yaptığı araştırmanın henüz hakemli bir dergide yayınlanmadığı da belirtildi. Fakat bilim insanları Covid-19 patojenlerinin sürekli evrime uğradığını ve değiştiğini de belirtti. Yeni virüsün Omicron BA.1 varyantına göre daha çok ölüme sebep olacağı açıklandı.

HIV gibi bir hastalığa sahip olan kişilere Covid-19 bulaşmasıyla birlikte virüsün çok daha farklı bir şekilde mutasyona uğrayacağını belirten bilim insanları bu yüzden virüsün bağışıklık ve aşıya karşı da daha dayanıklı olabileceğini de söyledi. Bilim insanları, “Bu araştırma, uzun vadede Covid-19’un mutasyona uğrayabileceğini ve çok daha tehlikeli olabileceğini ortaya koydu” dedi.

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