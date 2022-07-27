  • BIST 2.544,12
  • Altın 998.626
  • Dolar 17.8677
  • Euro 18.2367
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKADSÖ açıkladı! Maymun çiçeği vakaları 18 binin üzerinde

Bilimsel araştırma: Yeşil alanlar güçlü akciğerler için önemli

» »
Bir araştırma, kırsal kesimde ya da yeşillikli alanların yakınında büyümenin çocukların sağlıklı akciğerler geliştirmesine yardımcı olduğunu buldu.
Bilimsel araştırma: Yeşil alanlar güçlü akciğerler için önemli

Portekiz’deki Porto Üniversitesi’nden araştırmacılar, evlerinin parklar, ağaçlarla çevrili sokaklar ve bahçeler gibi yeşil alanlara ne kadar yakın olduğuna bakarak 3.200’den fazla çocuğu inceledi.

Çocukları doğumdan on yaşına kadar takip ettiler, akciğer fonksiyonları test edildi, bu da daha yeşil mahallelerde büyüyenlerin daha güçlü akciğerlere sahip olduğunu ortaya çıkardı.

European Respiratory Journal’da yayınlanan çalışma, şehirlerdeki yeşil kamusal alanların çocukların sağlığını iyileştirmek ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olmak için önemini vurguluyor.

AİLELER TAŞINMAYI GÖZE ALABİLİR

Araştırmacılar, ailelerin çocuklarının akciğer fonksiyonlarını iyileştirmek için kırsal bölgelere veya daha yeşil alanlara taşınmayı düşünebileceklerini söyledi.

Uzmanlar, bunun doğaya yakın olmanın, potansiyel olarak stres ve iltihabı azaltarak veya onları sağlıklı bakterilere maruz bırakarak akciğerlerin gelişmesine yardımcı olabileceğini öne sürdüğünü söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilim insanları yeni bir Güneş fırtınasına karşı uyarıda bulundu20 Temmuz 2022 Çarşamba 20:53
  • NASA’dan Mars’ta garip keşif: Gerçeği öğrenen şaştı kaldı19 Temmuz 2022 Salı 22:26
  • Gutteres’ten iklim değişikliği çıkışı: ‘Toplu intihar olur’18 Temmuz 2022 Pazartesi 20:17
  • Evde bakılabilecek kaktüsler14 Temmuz 2022 Perşembe 09:17
  • Samanyolu Galaksisi’nin gizemli pırıltısı ilk kez görüntülendi12 Temmuz 2022 Salı 21:39
  • Belediye başkanı çalışanlara emir verdi: Gülümseyin12 Temmuz 2022 Salı 20:46
  • İspanya’da 1.4 milyon yaşında bir çene kemiği bulundu10 Temmuz 2022 Pazar 12:53
  • Tüm insanlık aynı anda gündüzü yaşayacak!08 Temmuz 2022 Cuma 10:34
  • Güneş sisteminin sırları: Dokuzuncu gezegen varsa, neden hala bulunamadı?07 Temmuz 2022 Perşembe 10:48
  • İklim değişikliği: Kum bataryaları yeşil enerjinin büyük sorununa çözüm olabilir mi?06 Temmuz 2022 Çarşamba 10:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti