Bilimsel bir tartışma izleyeceğini sandı ama…

Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osatchiy’nin ciddi ve bilimsel bir tartışma izleyeceğini sanarak, muhalefet partilerinin sadece Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorunundaki icraatlarını eleştirdirdiği seminerine katıldığı haber verildi.

Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osatchiy’nin ciddi ve bilimsel bir tartışma izleyeceğini sanarak, muhalefet partilerinin sadece Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorunundaki icraatlarını eleştirdirdiği seminerine katıldığı haber verildi.

Politis gazetesi “Rus Büyükelçi Beş Partiyi İki Eli Böğründe Bıraktı… Ciddi Bir Tartışma İzlemeye Gitti Ancak Öyle Olmadı… Hükümete İzahatlar ” başlıklarıyla manşetten verdiği haberinde, Osatchiy’nin, muhalefetteki partilerin geçtiğimiz günlerde düzenlediği seminere katılmasıyla duydukları karşısında şaşırıp kaldığını, aynı zamanda başının derde girdiğini yazdı.

Osatchiy’nin, DİKO, EDEK, Vatandaşlar İttifakı, Dayanışma Hareketi ve Ekologlar Hareketi-Vatandaşlar İşbirliğinden oluşan beş partinin düzenlediği muhalif bir etkinliğe katılmakla yaptığı diplomatik gafın farkına vararak, Rum başkanlığıyla temasta bulunduğunu ve izahatlar verdiğini belirten gazete, Rum Başkanlık Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in, Rus Büyükelçi’nin girişimini dün kamuoyuyla paylaştığını kaydetti.

Hristodulidis’in, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındığını aktaran gazete, Lefkoşa’nın hedefinin, Rusya’ya karşı cephe almak olmadığını, bu nedenle meseleyi büyütmediğini belirtti.

Gazetenin edindiği bilgilere göre Osatchiy, söz konusu etkinlikte yer alması konusunda izahatta bulunmakla kalmayıp, konuşmaları yorumladı ve tüm seminerin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i suçlamak için yapıldığı görüşünü dile getirdi.

Osatchiy, Rum Hükümeti muhataplarına, kendisinin, bilimsel tezlerle analizlerin yapılacağı ve kendi bilgilerine de katkıda bulunacak bir seminere gittiğini sandığını, ancak burada muhalif bir ruhla sürekli Anastasiadis’in eleştirildiğini anlattı.

Gazete Osatchiy’nin, dün Rum Dışişleri Bakanlığını da ziyaret ederek, Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Aleksandros Zinon ile görüştüğünü yazdı.

Habere göre, Osatchiy burada da etkinliğe katılım sebebi ve yaşadığı hayal kırıklığını anlattı.

Alithia gazetesi ise, Rum Hükümeti’nin dün Osatchiy nezdinde kişisel girişimlerde bulunduğunu yazdı.

Osatchiy’nin beş partinin, kendi deyimleriyle, “Anastasiadis’in müzakereler masasındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tehlikeleri” anlattığı seminere katıldığını belirten gazete, Büyükelçiye, Rum Dışişleri Bakanlığının, bu tür etkinliklere katılmaktan kaçınırsa daha iyi olacağına dair önerilerde bulunduğunu da aktardı.