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Bilimsel Düşünceyi Geliştirme Derneği ile Dağcılık Spor Derneği çocuklara yönelik doğa yürüyüşü düzenledi

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Bilimsel Düşünceyi Geliştirme Derneği ile Dağcılık Spor Derneği çocuklara yönelik doğa yürüyüşü düzenledi
Bilimsel Düşünceyi Geliştirme Derneği ile Dağcılık Spor Derneği, Kalkanlı Anıt Ağaçları Yürüyüş Parkuru’nda çocuklara yönelik ortaklaşa doğa yürüyüşü düzenledi.

Bilimsel Düşünceyi Geliştirme Derneği Başkanı Behçet Çelebi yaptığı açıklamada pazar günü gerçekleştirilen yürüyüşün çocuklar için açılan özel parkurda yapıldığını, sorumlu rehber görevini Hüseyin Güney ve Tünay Yunak, artçı rehber görevini ise Nermin Tüccaroğlu’nun üstlendiğini kaydetti.

400 AĞACIN YAŞI 500 VE ÜZERİNDE

Bölgeyle ilgili bilgi veren Çelebi, 2 bin zeytin ağacından en az 400’ünün yaşının 500 ve üzerinde olmasının, bölgeye Kalkanlı Anıt Zeytin Ağaçları isminin verilmesine yol açtığını, 2006 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla bölgenin “Özel Koruma Bölgesi” kapsamına alındığını ifade etti.

Çelebi, doğa yürüyüşünün temel amacının doğadaki bitkileri ve ayrıca böcek, yılan ve diğer hayvanları çocuklara tanıtmak, Kalkanlı’daki Anıt Zeytin Ağaçları’nın tarihçesini ve koruma altındaki bitkilerin neler olduğunu onlara öğretmek olduğunu belirtti.

Çelebi, organizasyonun gerçekleşmesine büyük katkı yapan Dağcılık Spor Derneği Yönetim Kurulu’na, bölgeye ulaşmada destek sağlayan Gönyeli Belediyesi’ne ve tedbir amaçlı bölgede ambulans bulunduran KKTC Sağlık Bakanlığı’na teşekkür etti.

Çelebi, organizasyonda görev alan doğa rehberleri Hüseyin Güney, Tünay Yunak ve Nermin Tüccaroğlu’na teşekkür ederek, organizasyonda görev alan rehberlere de teşekkür belgesi takdim etti.

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