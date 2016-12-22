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Bilimsel Düşünceyi Geliştirme Derneği, “Uzay Gözlemi” konulu proje hazırladı

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Bilimsel Düşünceyi Geliştirme Derneği, “Uzay Gözlemi” konulu proje hazırladı
Bilimsel Düşünceyi Geliştirme Derneği Başkanı Behcet Çelebi, kısa bir süre önce dernek çatısı altında kurdukları Beyin Akademisi’nde ‘Uzay Gözlemi’ konulu proje hazırladıklarını açıkladı.

Dernek Başkanı Behcet Çelebi, projenin en temel amacının, uzay bilimleri konusunda bilimsel çalışmalar yapmak, bu çalışmaların sonuçlarının kamuoyuna duyurulmasını sağlamak ve halkı uzay bilimleri hakkında bilgilendirmek olduğunu belirtti.

Proje kapsamında okullarda öğrenim gören öğrencilere de uzay kampı yapma imkanı sunulacağını ifade eden Çelebi, “Bu bağlamda Bilimsel Düşünceyi Geliştirme Derneği ilk teleskopunu alarak projenin gerçekleşmesi adına ilk adımı atmıştır. İki profosyenel teleskopun ise İngiltere’den getirilmesi adına, firma ile görüşülerek teleskopların siparişi verilmiştir” dedi. 

Ülkemizde astronomiyle ilgili herhangi bir faaliyetin yapılmamasının üzücü olduğunu dile getiren Çelebi, “İşte bu nedenle Beyin Akademisi bu projenin gerçekleştirilmesi adına çalışmalarına başlamıştır. Kısa bir süre içerisinde ise düzenlenecek olan uzay kampları hakkında halkımıza detaylı bilgiler verilecektir.  Bu projeye destek vermek isteyen kuruluşlarla da işbirliği yapmaya hazırız” diye konuştu.

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