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Bilimsel olarak doğrulandı… Kadınlar daha fazla baş ağrısı çekiyor

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Norveçli bilim insanlarının ortaya koyduğu çalışmaya göre, kadınlar erkeklere göre daha fazla baş ağrısı çekiyor.
Bilimsel olarak doğrulandı… Kadınlar daha fazla baş ağrısı çekiyor

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, erkeklerin başının ağrıma olasılığı kadınlarınkine göre daha düşük.

Daily Mail’in haberine göre, araştırmacılar, kadınların %6’sının her ayın yarısında baş ağrısı çektiğini buldu. Bu oran erkeklerde ise %2,9.

Ayrıca kadınların migrene yakalanma olasılığı da erkeklerinkinin iki katı. Kadınların %17’sinin üç güne kadar sürebilen migren hastalığından muzdarip olduğu bulundu.

Cinsiyetler arasındaki bu büyük farkın kesin sebebi henüz bilinmese de, hormonlardaki değişiklikler kadınların daha fazla etkilenmesinin nedenlerinden biri olabilir. Çünkü östrojendeki herhangi bir dalgalanma baş ağrısını tetikleyebiliyor.

GÜNDELİK HAYATI ZORLAŞTIRIYOR

Araştırma için, 1960’lardan günümüze kadar baş ağrıları üzerine yapılan 357 çalışma incelendi. 

The Journal of Headache and Pain’de yayınlanan çalışma, yüksek gelirli ülkelerdeki insanların baş ağrısı oranlarının arttığını buldu, ancak bunun nedeninin varlıklı ülkelerde daha fazla araştırma yapılmış olması olabileceği de belirtildi.

Araştırmayı yöneten Profesör Lars Jacob Stovner, “Kadınların erkeklerden daha fazla baş ağrısı çektiğinin bilimsel olarak tespit edilmesi önemli çünkü önceden kestirilemeyen şiddetli baş ağrıları, bir işte kalmak veya bir aileye bakmak gibi hayatın çeşitli sorumluluklarıyla başa çıkmayı çok zorlaştırıyor” dedi.

Profesör Stovner ayrıca, “Baş ağrısının yarattığı sorunların dünya çapında yaygın olduğunu ve farklı türlerinin de birçok kişiyi etkileyebileceğini bulduk. Önleme ve daha iyi tedavi yoluyla bu yükü azaltmaya çalışmalıyız” diye ekledi.

Dünyadaki her altı kişiden birinin herhangi bir günde baş ağrısı çektiği tahmin ediliyor.

 

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