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Bilimsel olarak kanıtlandı… Nostalji, ağrıları azaltıyor

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Çin Bilimler Akademisi ve Liaoning Normal Üniversitesi’ndeki bilim insanları, nostaljinin insan üzerindeki psikolojik ve duygusal faydalarını araştırdılar.
Bilimsel olarak kanıtlandı… Nostalji, ağrıları azaltıyor

Çin Bilimler Akademisi ve Liaoning Normal Üniversitesi’ndeki bilim insanları, nostaljinin insan üzerindeki psikolojik ve duygusal faydalarını araştırdılar.

Araştırmada katılımcılarından eski çizgi filmleri, çocukluk oyunlarını veya retro şekerleri betimleyen nostaljik resimlere bakarken ısı uyarımından kaynaklanan ağrı düzeylerini derecelendirmeleri istendi. Bu esnada bir MRI makinesi de 34 katılımcıyı taradı.

Araştırmacılar, çocukluk anılarını tetikleyen resimleri incelemenin, katılımcılardaki ağrı ve acı gibi duyguları zayıflattığını bildirdi.

MÜZİK YA DA FİLM… HEPSİ ACIYI AZALTIYOR

Çin Bilimler Akademisi’ndeki araştırma grubunun lideri olan Joe Yazhuo Kong, “İnsanlar (hoş olmayan) uyaranları ortadan kaldırmak veya azaltmak yerine rahatsızlıklarını yönetip acı verici deneyimlerini yeniden belirlemek için nostaljiyi kullanabilirler.”

“Nostalji, insanların yaşamlarında kolayca algıladıkları, ağırlıklı olarak olumlu bir duygudur. Örneğin, insanlar aileleri veya arkadaşlarıyla olan resimlerine göz atarken kendilerini mutlu ve huzurlu hissedebilirler” dedi.

Genellikle beynin röle istasyonu olarak tanımlanan talamus, duyusal bilgileri ve motor sinyallerini serebral kortekse iletmekten sorumludur. Yeni çalışma, talamusun bu “nostalji bilgisini” bütünleştirdiğini ve daha kontrollü bir ağrı tepkisini tetiklediğini gösterdi. Nostaljik fotoğrafları izlemek, beynin ağrıyla ilgili iki bölgesindeki aktiviteyi de azalttı.

Ayrıca nostalji nedeniyle olumlu tepkilere yol açabilecek şeyler sadece eski fotoğraflar da değil. Müzik, film, belirli hikayeler, parfüm gibi kokular, çocukluktan kalma şekerlemeler veya birine evini hatırlatan kurabiyeler gibi belirli yiyeceklerin tadı da tetikleyici nitelikte olabilir.

Araştırmacılar, tüm bu nostalji tetikleyicilerinin, gelecekte insanlara ucuz, kolay erişilebilir ağrı yönetimi araçları sağlamak için faydalı olabileceğini söylüyorlar.

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