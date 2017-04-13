 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.729
  • Altın 151,774
  • Dolar 3,6663
  • Euro 3,9021
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKALiderler görüşmesi tamamlandı

“Bilimsel Sağlık” programında radyasyon ve radyasyondan korunma yöntemleri ele alındı

»
“Bilimsel Sağlık” programında radyasyon ve radyasyondan korunma yöntemleri ele alındı
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Bilimsel Sağlık” programına bu hafta Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Yurt konuk oldu.

Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Yurt, radyasyonun aslında günlük yaşantımızdan bir parça olduğunu söyleyerek, radyasyonun bilimsel anlamdaki tanımını ise “Radyasyon bir atomun kararlı hale gelebilmesi için çekirdeğinden ya bir elektromanyetik radyasyon ya da bir elektron tanecik yayınlayarak kararlı hale geçmesi sırasında yayınladığı enerjiye diyoruz.” ifadelerini kullandı. Yrd. Doç. Dr. Yurt, radyasyonu bu bilimsel tanımının arkasında günlük yaşantımızda çok yoğun olarak kullandığımızı, güneş ışınlarının bir kozmik radyasyon tipi olduğunu, bunun yanı sıra toprakta radon dediğimiz radyasyon tipinin, yine günlük yaşantımızın bir parçasında yer aldığını dile getirdi. Yrd. Doç. Dr. Yurt, ‘Radon’ dediğimiz radyasyonun suda, özellikle potasyum değeri yüksek olan yiyeceklerimizde, evimizin tuğlalarında bile olduğunu ve bu nedenden dolayı radyasyona bir şekilde maruz kaldığımıza vurgu yaptı. Özellikle müstakil evlerde, yani toprağa yakın evlerde ise gaz olarak yayılan radon radyasyonuna maruz kalma durumunun kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Yurt, duvarlardaki çatlakların hemen kapatılması ve evi sık sık havalandırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Yurt, bütün insanların doğal olarak radyasyona maruz kaldığını ama bu radyasyonun risk yaratmayan noktada yıllık alınabilecek değerleri olduğunu, mesela bizim ülkemiz için bu değerin yıllık 2.4 mSv olduğunu ve hepimizin bu radyasyona ister istemez maruz kaldığımızı belirtti. Bunun yanı sıra yaşamsal alan farklılığının da bu durumu etkilediğini bildiren Yrd. Doç. Dr. Yurt, örneğin denize kıyısı olan yani deniz seviyesine yakın bir yerde yaşayan insanların, rakım seviyesi yüksek bir yerde yaşayan insanlara göre daha az radyasyona maruz kaldığını ifade etti. Yrd. Doç. Dr. Yurt, radyasyonun doğal ve yapay radyasyon olarak iki şekilde değerlendirildiğini de kaydederek, “Doğal radyasyon kapsamında radon çok büyük bir rol oynamaktaydı fakat yapay radyasyon giderek radonun etkisini geçmeye başladı. Yapay radyasyona en çok hastanelerdeki tıbbi görüntüleme cihazları kullanılan tıbbi uygulamalarda maruz kalıyoruz.  Bu durumda gerekli olmadıkça bu tip tıbbi uygulamalardan, özellikle de tanısal amaçlı olanlarından kaçınmalıyız” ifadelerini kullandı. Yrd. Doç. Dr. Yurt, özellikle çocuklarda, bu durumun çok tehlikeli olduğunu bildirerek, uygulamanın gerçekten gerekli olup olmadığının bir daha sorgulanmasını tavsiye etti.

Bilimsel Sağlık programının söz konusu bölümü 14 Nisan 2017 Cuma günü, 19.40 – 20.25 saatleri arasında, BRT 2 kanalında yayınlanacaktır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Canlı aşı, fareleri Zika virüsünden tamamen korudu11 Nisan 2017 Salı 17:20
  • Dövme sildirmede en etkili yöntem11 Nisan 2017 Salı 16:03
  • AIDS ile mücadelede yeni yöntem11 Nisan 2017 Salı 15:43
  • Beyin hücrelerinin yeniden programlanması Parkinson'a çare olabilir11 Nisan 2017 Salı 15:41
  • Günde bir saat sosyal medya, çocukların mutluluğunu azaltıyor10 Nisan 2017 Pazartesi 16:46
  • Gaz çıkartmanın bilinmeyen faydaları!10 Nisan 2017 Pazartesi 14:41
  • Alzheimer’ın belirtileri nelerdir?10 Nisan 2017 Pazartesi 13:55
  • Hamileyken hangi yöne doğru yatılmalı?10 Nisan 2017 Pazartesi 13:30
  • Lenfoma çeşitlerine ve belirtilerine dikkat edin!08 Nisan 2017 Cumartesi 11:39
  • Yaz öncesi kadınları sevindirecek 7 öneri!08 Nisan 2017 Cumartesi 09:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti