“Bilinçli Adımlarla Kadın Sağlığı İçin Yürüyoruz” etkinliği Pazar günü yapılacak

Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma İnisiyatifi Derneği (KISAA) yararına, Lefkoşa Türk Belediyesi
işbirliğiyle ve Telsim ana sponsorluğunda “Bilinçli Adımlarla Kadın Sağlığı İçin Yürüyoruz”
sloganıyla 6 Mayıs Pazar günü düzenlenecek olan “Bilinçli Toplum Sağlıklı Gelecek İçin Yürüyoruz”
etkinliğinin basın toplantısı Telsim Genel Müdürlük Binası’nda yapıldı. Toplantıya, Lefkoşa Türk
Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve Kıbrıs
Kadın Sağlığı Araştırma (KISAA) İnisiyatifi Derneği Başkanı Dr. Nilüfer Rahmioğlu Ramiz katıldı.
Harmancı: Kadın sağlığının haritasının çıkarılmasının çok önemli
Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı yaptığı açıklamada, kadın sağlığının haritasının
çıkarılmasının çok önemli olduğunu belirterek, sağlıklı bir topluma ulaşabilmek için veri tabanına
ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Pazar günü gerçekleşecek olan yürüyüşün hem kadınların hem de
erkeklerin ortak sesi olacağını söyleyen Harmancı, “09.00’da Dereboyu Kumsal Park girişinde
buluşarak Lefkoşa’nın kalbine, Surlariçi’ne doğru yürümeye başlayacağız” dedi. Harmancı, yürüyüş ile
birlikte hem Lefkoşa Surlariçi güzelliklerine dokunulacağını, hem de ailelerin de katılımı ile keyifli bir
Pazar günü yaşanacağını ifade etti.
Tanpınar: Sağlıklı gelecek nesiller için önemli bir çalışma
Bahar aylarından Mayıs ayının ilk pazarında keyifli bir etkinlikte yer alacakları için çok mutlu
olduklarını ifade eden Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, KISAA İnisiyatifi Derneği’nin
KKTC’de önemli bir çalışmaya imza attığını vurguladı. 8 bin kadının sağlık taramasının ülke açısından
önemli bir çalışma olduğunun belirten Tanpınar, böylesi önemli bir tarama araştırmasının, daha sağlıklı
gelecek nesillerin oluşması konusunda önemli olduğunu söyledi. Tanpınar, Pazar günü saat 09:00’da
Dereboyu’nda Kumsal Park girişine buluşarak, keyifli bir Lefkoşa turu yapılması davetinde bulundu.
Ramiz: Kadın sağlığı için pazar günü kumsal park girişinde buluşuyoruz
Yürüyüş hakkında bilgi veren KISAA İnisiyatifi Derneği Başkanı Dr. Nilüfer Rahmioğlu Ramiz,
etkinliğin başlangıç ve bitiş noktasının Kumsal Park otoparkı ve park girişi olduğunu belirti. Yürüyüş
ve koşu etkinliğinin sonunda dört kategoride ödüllerin verileceğini söyleyen Ramiz, katılımcı göğüs
numaraları arasında çekiliş yapılarak 3 kişiye sürpriz hediyelerin olduğunu söyledi.
Bunun KISAA İnsiyatifi Derneği’nin ilk projesi olduğunu ve Oxford Üniversitesi ile DAÜ işbirliğinde
yürütüldüğünü, Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan kadınların sağlık, hastalık dağılımlarını ve görülme
sıklıklarını belirlenmesi araştırması yararına etkinliğin düzenlendiğini belirten Ramiz, desteklerinden
dolayı Telsim, LTB, KKTC Atletizm Federasyonu ve etkinliğin tüm sponsorlarına teşekkürlerini iletti.
Dört kategoride yarış düzenlenecek
Yarış için son kayıt 5 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00’te yapılacak. Yürüyüş yapacaklar olanlar veya
parkur derecesi istemeyenler etkinlik gününde de kayıt yaptırabilecek. Etkinlikte 35 yaş ve altı kadın
ve erkek ile 35 yaş üstü kadın ve erkek etapları olmak üzere dört kategoride yarış düzenlenecek.
Etkinlik katılım bağış miktarı 15 TL olarak açıklanırken, göğüs numaraları KISAA İnsiyatifi Derneği,
Lemar Küçük Kaymaklı Lefkoşa şubesi, Telsim’in Lefkoşa’da bulunan Ortaköy ve Dereboyu
Shop’larından, Deniz Plaza Lefkoşa merkez, Gönyeli, Girne merkez ve Mağusa merkez şubelerinden
temin edilebileceği açıklandı.
KISAA İnisiyatifi projesi ile ilgili daha fazla bilgiye www.kisaainisiyatifi.org ve
https://www.facebook.com/KISAAinisiyatifi/ sayfalarından ulaşabilir. Çalışma anketini internet
üzerinden anket.kisad.org adresinden doldurarak projeye katkıda bulunabilir.
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