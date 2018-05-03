“Bilinçli Adımlarla Kadın Sağlığı İçin Yürüyoruz” etkinliği Pazar günü yapılacak

Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma İnisiyatifi Derneği (KISAA) yararına, Lefkoşa Türk Belediyesi

işbirliğiyle ve Telsim ana sponsorluğunda “Bilinçli Adımlarla Kadın Sağlığı İçin Yürüyoruz”

sloganıyla 6 Mayıs Pazar günü düzenlenecek olan “Bilinçli Toplum Sağlıklı Gelecek İçin Yürüyoruz”

etkinliğinin basın toplantısı Telsim Genel Müdürlük Binası’nda yapıldı. Toplantıya, Lefkoşa Türk

Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve Kıbrıs

Kadın Sağlığı Araştırma (KISAA) İnisiyatifi Derneği Başkanı Dr. Nilüfer Rahmioğlu Ramiz katıldı.

Harmancı: Kadın sağlığının haritasının çıkarılmasının çok önemli

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı yaptığı açıklamada, kadın sağlığının haritasının

çıkarılmasının çok önemli olduğunu belirterek, sağlıklı bir topluma ulaşabilmek için veri tabanına

ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Pazar günü gerçekleşecek olan yürüyüşün hem kadınların hem de

erkeklerin ortak sesi olacağını söyleyen Harmancı, “09.00’da Dereboyu Kumsal Park girişinde

buluşarak Lefkoşa’nın kalbine, Surlariçi’ne doğru yürümeye başlayacağız” dedi. Harmancı, yürüyüş ile

birlikte hem Lefkoşa Surlariçi güzelliklerine dokunulacağını, hem de ailelerin de katılımı ile keyifli bir

Pazar günü yaşanacağını ifade etti.

Tanpınar: Sağlıklı gelecek nesiller için önemli bir çalışma

Bahar aylarından Mayıs ayının ilk pazarında keyifli bir etkinlikte yer alacakları için çok mutlu

olduklarını ifade eden Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, KISAA İnisiyatifi Derneği’nin

KKTC’de önemli bir çalışmaya imza attığını vurguladı. 8 bin kadının sağlık taramasının ülke açısından

önemli bir çalışma olduğunun belirten Tanpınar, böylesi önemli bir tarama araştırmasının, daha sağlıklı

gelecek nesillerin oluşması konusunda önemli olduğunu söyledi. Tanpınar, Pazar günü saat 09:00’da

Dereboyu’nda Kumsal Park girişine buluşarak, keyifli bir Lefkoşa turu yapılması davetinde bulundu.

Ramiz: Kadın sağlığı için pazar günü kumsal park girişinde buluşuyoruz

Yürüyüş hakkında bilgi veren KISAA İnisiyatifi Derneği Başkanı Dr. Nilüfer Rahmioğlu Ramiz,

etkinliğin başlangıç ve bitiş noktasının Kumsal Park otoparkı ve park girişi olduğunu belirti. Yürüyüş

ve koşu etkinliğinin sonunda dört kategoride ödüllerin verileceğini söyleyen Ramiz, katılımcı göğüs

numaraları arasında çekiliş yapılarak 3 kişiye sürpriz hediyelerin olduğunu söyledi.

Bunun KISAA İnsiyatifi Derneği’nin ilk projesi olduğunu ve Oxford Üniversitesi ile DAÜ işbirliğinde

yürütüldüğünü, Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan kadınların sağlık, hastalık dağılımlarını ve görülme

sıklıklarını belirlenmesi araştırması yararına etkinliğin düzenlendiğini belirten Ramiz, desteklerinden

dolayı Telsim, LTB, KKTC Atletizm Federasyonu ve etkinliğin tüm sponsorlarına teşekkürlerini iletti.

Dört kategoride yarış düzenlenecek

Yarış için son kayıt 5 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00’te yapılacak. Yürüyüş yapacaklar olanlar veya

parkur derecesi istemeyenler etkinlik gününde de kayıt yaptırabilecek. Etkinlikte 35 yaş ve altı kadın

ve erkek ile 35 yaş üstü kadın ve erkek etapları olmak üzere dört kategoride yarış düzenlenecek.

Etkinlik katılım bağış miktarı 15 TL olarak açıklanırken, göğüs numaraları KISAA İnsiyatifi Derneği,

Lemar Küçük Kaymaklı Lefkoşa şubesi, Telsim’in Lefkoşa’da bulunan Ortaköy ve Dereboyu

Shop’larından, Deniz Plaza Lefkoşa merkez, Gönyeli, Girne merkez ve Mağusa merkez şubelerinden

temin edilebileceği açıklandı.

KISAA İnisiyatifi projesi ile ilgili daha fazla bilgiye www.kisaainisiyatifi.org ve

https://www.facebook.com/KISAAinisiyatifi/ sayfalarından ulaşabilir. Çalışma anketini internet

üzerinden anket.kisad.org adresinden doldurarak projeye katkıda bulunabilir.