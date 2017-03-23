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“Bilinçli şekilde kaos yaratmak için yapıyorlar”

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“Bilinçli şekilde kaos yaratmak için yapıyorlar”
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yetkililerinin asılsız iddialarla bakanlığı kötülemeye ve itibarsızlaştırmaya çalıştığını belirtti.

Sendika yetkililerinin asılsız iddiaları kaos yaratmak için bilinçli şekilde ortaya attığını kaydeden bakanlık, bu konuda yazılı açıklama yaptı.

50’DEN FAZLA ÖN ARAŞTIRMA YAPILDI, 8 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA YAPILDI

“KTÖS yetkililerinin bir süredir bakanlığımız aleyhine yaptığı haksız ve yasal dayanaktan yoksun iddialar nedeniyle kamuoyunu aydınlatma gereği duyuldu” ifadesine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Nisan 2016 yılından bugüne kadar bakanlığımızın ilgili birimi tarafından 50'den fazla ön araştırma yapılmış, 8 kişi hakkında soruşturma başlatılmış, bunlardan altı tanesi sonuçlanmış 2 tanesinin de Kamu Hizmeti Komisyonunda disiplin duruşması devam etmektedir. Ayrıca, 9 kişi hakkında soruşturma hazırlığı yapılmaktadır, 2 kişi hakkında da cezai soruşturma başlatıldığı Hukuk Dairesi tarafından Bakanlığımıza bildirilmiştir.”

“YASAL PROSEDÜR UYGULANIYOR”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın açıklamasında şunlar da belirtildi:

“Öğretmenler Yasası'nın ilgili maddesine göre, bir öğretmenin Ceza Yasası uyarınca aynı zamanda suç sayılan bir eylem ve davranışından ötürü yetkili mahkeme önünde hakkında ceza kovuşturması yapılması halinde disiplin soruşturması sürdürülemez ve dava sonuna kadar durdurulur.

Bakanlığımız, bilgisine gelen olaylarla ilgili olarak derhal gerekli işlemleri başlatmakta ve ilgili mevzuat çerçevesinde yasal prosedürü uygulamaktadır.

KTÖS yetkilileri tarafından kamuoyunun gündemine getirilen öğretmenlerle ilgili de Bakanlığımız ilgili mevzuata uygun olarak işlem yapmıştır. Bakanlığımız bu gibi işlemleri yaparken eğitimin aksamaması ve çocuklarımızın mağdur olmaması için gerekli yasal tedbirleri de almaktadır.”

“BU GERÇEKLERİ KTÖS YETKİLİLERİ DE BİLİYOR”

Açıklamanın devamı ise şöyle:

“KTÖS yetkilileri tüm bu gerçekleri bilmesine rağmen bilinçli olarak asılsız iddialar ortaya atarak, kaos yaratıp Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığını bilinçli şekilde kötüleme ve itibarsızlaştırma amacı taşımaktadır.”

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