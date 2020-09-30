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Bilinen bitkilerin yalnızca yüzde 7’si ilaç olarak kullanılıyor

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Britanya’daki Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri (RBG Kew) tarafından yayınlanan rapora göre dünyadaki bitki türlerinin beşte ikisi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. 
Bilinen bitkilerin yalnızca yüzde 7’si ilaç olarak kullanılıyor

Britanya’daki Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri (RBG Kew) tarafından yayınlanan rapora göre dünyadaki bitki türlerinin beşte ikisi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. 

Bilim insanları, dünyadaki yaşamın temelini oluşturan bitki ve mantar türlerini yok olmadan önce bulmak ve tanımlamak için zamana karşı yarışıyor.

42 ülkeden 210 bilim insanının katkı sunduğu raporda, bilinmeyen türlerin corona virüsü ve diğer olası pandemiler için tedavi olanağı sunabileceğine, insanoğlu için yiyecek, ilaç ve biyoyakıtlardan oluşan ‘hazine sandığı’ niteliğinde olduğuna dikkat çekiliyor.

RBG Kew bilim direktörü Profesör Alexandre Antonelli, “Bitkiler ve mantarlar olmadan hayatta kalamayız. Tüm yaşam onlara bağlı ve hazine sandığını açmanın gerçekten zamanı geldi” dedi.

Kaybedilen her türün insanlık için bir fırsat kaybı anlamına geldiğini belirten Antonelli, “Türleri bulup adlandırabileceğimizden daha hızlı kaybettiğimiz için zamana karşı olan yarışı kaybediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Bilinenlerin yüzde 7’si ilaç olarak kullanılıyor’

RBG Kew’den bir başka isim Melanie-Jayne Howes ise şunları söyledi: “Bilinen bitkilerin yalnızca yüzde 7’si ilaç olarak kullanılıyor. Keşfedilmemiş, potansiyel tedavi aracı olacak bitki ve mantarlar da mevcut. Bu nedenle, biyolojik çeşitliliği daha iyi korumamız kesinlikle kritik önem taşıyor, böylece gezegenimize ve sağlığımıza yönelik ortaya çıkan zorluklara daha iyi hazırlanabiliriz.”

Rapora göre bitki kayıplarının ana nedeni, tarım arazileri oluşturmak için yabani yaşam alanlarının tahrip edilmesi. Yabani bitkilerin aşırı hasat edilmesi, inşaat sektörü, istilacı türler, çevre kirliliği ve giderek büyüyen iklim krizi de önemli kayıp nedenleri arasında yer alıyor.

Birleşmiş Milletler, geçen hafta, hükümetlerin son 10 yılda yaşanan biyolojik çeşitlilik kayıplarını engellemek için ortak bir hedef belirleme konusunda başarısız olduğunu açıkladı.

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