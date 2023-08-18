Bilişim Sistemleri Kullanılarak Kredi Kartlarında Sahtecilik ve Sahtekarlıkla Para Temini

09.08.2023 tarihinde, Girne’de faaliyet gösteren bir işletmede, M.G.Ş.(E-42), M.Ç.(E-45) ve C.Ö.(E-43)’nün, dolandırmak kastıyla yurt dışında yaşayan şahıslara ait kredi kartı numara ve şifrelerini, kart sahiplerinin bilgisi ve rızası dışında elde ettikten sonra, kendi iş yerlerinde bulunan pos cihazının mail order sistemini kullanarak toplam 294.350 TL parayı sahtekarlıkla temin ettikleri tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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