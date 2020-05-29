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Bilişim Suçları Yasa Tasarısı görüşüldü

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Bilişim Suçları Yasa Tasarısı görüşüldü
Bilişim Suçları Yasa Tasarısı görüşüldü

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi, UBP Milletvekili ve Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında toplandı.
Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre komite, gündeminde bulunan Bilişim Suçları Yasa Tasarısı’nı ele aldı ve komite toplantısına davetli olarak katılan konukları dinledi.
Komite toplantısına davetli olarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan Havva Kozok, Polis Genel Müdürlüğü’nden Deniz Tatar, Osman Kayabaşı, Uğur Yasakcı, Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi’nden Evren Çavdır, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurulu’ndan (BTHK) Başkan Kadri Bürüncük, Hukukçu Sevilay Tacel, Mehmet Cezar, Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden Avukat Bedriye Tuzlalıoğlu, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden Sami Özuslu, Ali Cansu, Avukat Öncel Polili, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği’nden Kemal Ataman, Halil Okur ve Kıbrıs Türk Bilgisayar Mühendisleri Odası’ndan Medine Albayrak ve Umur Yılmaz katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini bildirdi.

Komite, yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi toplantısına CTP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Doğuş Derya, CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ve YDP Genel Başkanı Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı katıldı.

Açıklamaya göre, Bilişim Suçları Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi şöyle:
“Ülkelerin bilgi toplumuna geçiş süreci içerisinde bilişim teknolojilerinin kullanımı hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir. Bu süreçte, toplum daha fazla bilişim teknolojisi kullanmakta ve kaçınılmaz olarak daha fazla bilişim suçu ile karşılaşmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti teknolojik gelişimin ve bilgi toplumuna dönüşümün bir parçası olarak benzer bir süreçten geçmektedir. Bu nedenle, siber suçlarla mücadele edebilmek için “Bilişim Suçları Yasa Tasarısı” hazırlanmıştır.”

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