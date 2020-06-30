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"Bilişim Suçları Yasası sansür yasasına dönüştü"

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"Bilişim Suçları Yasası sansür yasasına dönüştü"
"Bilişim Suçları Yasası sansür yasasına dönüştü"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, Cumhuriyet Meclisi’nden geçen “Bilişim Suçları Yasası”nı eleştirdi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Cumhuriyet Meclisi’nden geçen “Bilişim Suçları Yasası”nı eleştirerek, yasanın Cumhurbaşkanlığı tarafından Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesini talep etti.
Elcil, Bilişim Suçları Yasası’nın; ifade, düşünce ve yayın özgürlüğünü ortadan kaldıran bir sansür yasasına dönüştürüldüğünü, ifade ve yayın hakkını suç sayan uygulamaların “yasa içine gizlenerek topluma yutturulmaya çalışıldığını” iddia etti.
Şener Elcil, yasa ile ilgili olarak hukukçuların, Basın Emekçileri Sendikası’nın (Basın-Sen) itirazlarına kulak tıkayan meclis komitesinden oybirliği ile geçmesi ve ivediliği alınarak Meclis Genel Kurulu’na gönderilmesini ve yasanın Meclis’ten geçmesine olanak sağlayan hükümet ve muhalefeti eleştirdi.
Yasanın AB Konseyi’nin bu konudaki düzenlemelerini dışladığını ve sansür yasasına dönüştürüldüğünü öne süren Elcil, yasanın Cumhurbaşkanlığı tarafından Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesini talep etti. 
Elcil, konuyu yakından takip etmeye devam edeceklerini ve Anayasa Mahkemesi sürecini sonuna kadar kullanacaklarını kaydetti.

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