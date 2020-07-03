Bilişim Suçları Yasası tartışması : BTHK bu görevleri yapamaz! Yetkisi yok!

İşte YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı'nın açıklaması;

Usanmadan gene söyleyim BTHK'nın görev ve yetkileri yasa ile belirlenmiştir, 6/2012 göre Bilişim Suçları Yasasındaki bir çok "yeni" görevi BTHK yapamaz, yetkisizdir, yasadan yetki almamıştır, önce BTHK'ya iş verip, arkadan da Elektronik Haberleşme Yasası'nın değiştirip BTHK'nın görev alanını değiştirmek, genişletmek ise ancak kara mizah olur...

Sanal bet engelleyecek bilişim yasası denip durmakta, bunu kim yapacak? BTHK, açın okuyun bakalım bu Kurum bunu yapabilir mi? belki de ben yanlış bilirim, belki yanlış yorumlarım, bunu da kabül ederim, biri beni ikna etsin, BTHK bilişim suçları ile ilgili nasıl mücadele edecek, hangi yetkilerle mücadele edecek?

Yasanın adı belli Elektronik Haberleşme Yasası, amacı kapsamı belli, çocuk pornografisi konusunda bir kurum karar üretir ve BTHK bir işlem yapar, o da gri ama hade yapar deylim ama bu websayfasında çocuk pornografisi var diyecek kurum BTHK mı? yani bir yazı yazılır ve var diyebilir ama mahkemeye gidildiğinde ve bu yazıyı yazma yetkisini nerden aldın diye sorulduğunda ne deycek?

Yani 6/2012 kuruluş yasasında yok ama sonradan bize Bilişim Suçları Yasası ile dediler denetle de, denetledik, bu olacak savunma?

Hade bunu yaptın, hizmet şemasında bu görevi vereceğin kadrosu buna uygun biri var mı?

Elektrik Mühendisine deycen websitesinde künye var mı, çocuk pornografisi var mı diye araştırma yap? Sanırım bilgim az, usuller açısından sıkıntım var, biri lütfen beni aydınlatsın...