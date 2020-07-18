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Bilişim Suçları Yasası'nı Anayasa Mahkemesi'ne götürme kararına desteğin artmakta olduğunu belirtti

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Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), 21 Temmuz Salı günü Bilişim Suçları Yasası'nı Anayasa Mahkemesi'ne götürme kararına desteğin artmakta olduğunu belirtti.
Bilişim Suçları Yasası'nı Anayasa Mahkemesi'ne götürme kararına desteğin artmakta olduğunu belirtti

Sendika, daha önce Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Çağ-Sen ve Sol Hareket'in maddi/manevi destek vereceğini açıkladığı dava sürecine, bir destek de Bağımsızlık Yolu'ndan geldiğini duyurdu. 

Basın-Sen’den yapılan açıklamada, Bağımsızlık Yolu’ndan bir heyetin, bu sabah Sendikaya ziyaret gerçekleştirdiği, ziyarette, Basın-Sen'in Bilişim Suçları  Yasası'nı Anayasa Mahkemesi'ne götürme kararı ile ilgili fikir alışverişinde bulunulduğu, Bağımsızlık Yolu’nun da, Basın-Sen'in başlattığı mücadeleye maddi ve manevi destek vereceğini bildirdiği belirtildi. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, ifade özgürlüğünün kısıtlanacağı, sansür ve oto-sansürün artacağı yasayla ilgili olarak başlatılan mücadelede Bağımsızlık Yolu'nun desteğinin de önemine değinerek, "yasal süreci biz başlatmış olabiliriz. Bizler, sadece sendikanın ismini aracı olarak kullanarak dava sürecini başlatıyoruz. Ancak bu mücadele hepimizin" dedi. 

Bilişim Suçları Yasası'nın Anayasa'ya aykırı maddeler içerdiğini düşündüklerini belirten Kişmir, dava sürecine maddi manevi desteğini açıklayan Bağımsızlık Yolu'na teşekkür etti.

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