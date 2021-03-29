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Bilişim Suçları Yasası’nın Medya Üzerindeki Etkileri, YDÜ'nün Düzenleyeceği Panelde Masaya Yatırılacak

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Bilişim Suçları Yasası’nın Medya Üzerindeki Etkileri, Yakın Doğu Üniversitesi'nin Düzenleyeceği Panelde Masaya Yatırılacak
Bilişim Suçları Yasası’nın Medya Üzerindeki Etkileri, YDÜ'nün Düzenleyeceği Panelde Masaya Yatırılacak

Teknoloji, hayatın vazgeçilmez unsurlarından birine dönüşürken, bir yandan da yeni suç mecraları ve suç çeşitleri yarattı. Bu durum yeni kurallar ve düzenlemelerle yasal bir alt yapı oluşturulmasını da kaçınılmaz kıldı. KKTC’de 2020’de yürürlüğe giren “Bilişim Suçları Yasası”yla birlikte ülkemizde bu alanda özel bir yasaya kavuştu. Ancak Bilişim Suçları Yasası, hazırlandığı günlerde düşünce ve yayın özgürlüğünü kısıtlayabileceği eleştirilerine de neden olmuştu. Peki korkulan oldu mu?

 “Bilişim Suçları Yasası”nın medya üzerindeki etkileri Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek panelde tartışılacak. Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü ev sahipliğinde ve Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Özejder’in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek panelde, Bilişim Suçları Yasası’nın yürürlüğe girmesinin medyaya yansımaları tüm yönleriyle ele alınacak.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin resmi youtube kanalı ‘Yakındoğu Üniversitesi Official’ adresinden de yayınlanacak olan “Bilişim Suçları Yasası’nın Ardından Medya” paneli, 31 Mart 2021 Çarşamba günü saat 14.00’te başlayacak.

Panel Geniş Katılımla Gerçekleştirilecek

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Başkanı Kadri Bürüncük, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayhan Dolunay, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Genel Sekreteri Dilek Öncül, Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Hukukçu Deniz Düzgün ve Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Medya Etik Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özen Çatal’ın yer alacağı panelde “Bilişim Suçları Yasası”nın medya üzerindeki etkileri bütün yönleriyle tartışılacak. 

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