Bilişim Yasası: İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği isyan etti! İşimiz risk altında!

İşte açıklama;

Bilişim Yasasına göre erişimi engelleme talebinden itibaren 4 saat içerisinde tüm İnternet Servis Sağlayıcıların erişimi engellemesi zorunlu. Eğer yapmazsa da öyle uyarıymış, para cezasıymış falan yok, yasa otomatik olarak İnternet Servis Sağlayıcı lisansının iptalini öngörüyor.

Evet yanlış duymadınız, eğer bir siteyi bile 4 saatte erişime kapatmazsanız yıllarca para ve emek yatırdığınız işinizi kaybetmekle kalmıyorsunuz, onlarca çalışanınız işsiz, binlerce müşteriniz İnternetsiz kalıyor. Ne güzel değil mi...

Acaba yasayla bu şekilde tehdit altında çalıştırılan başka bir sektör var mıdır? Devletin herhangi bir talebini 7/24 365 gün 4 saat gibi bir sürede yerine getirmezse tüm işyerinin sorgusuz sualsiz kapatmak zorunda bırakılacağı benzer örnek bir yasa var mı?

Ha bu kadar mı? Tabi ki değil. Zaten bu engellemelerin İSS'lerden talep edilmesinin saçma olduğunu, tüm Sağlayıcıların zaten İnternetlerini KKTC Telefon Dairesinden temin ettiklerini, ve bu işi 35 tane İSS'e ayrı ayrı yüklemek yerine KKTC Telefon Dairesine kurulacak merkezi bir sistemle çözülmesi gerektiğini daha önce söylemiştik.

Ha bu kadar mı? Tabi ki değil. Bir yasa yaptık, çocuk oyuncağına çevirmesek, cılkını çıkarmasak da olmaz. Bugün saat 15.11'de bir bildirim geliyor. gündemkibris ve adabasini.com

'u kapatın diye. 19.11'e kadar süremiz var, kaparsan kaparsın, kapamazsan şirketinin kapanması riski seni bekler. Tüm İSS'ler işini gücünü bırakır engelleme ayarlarını yapar. Sonra ne mi olur, 22:23'de bir bildirim daha, karar iptal, açın siteleri. Açmassak ne mi olur, o da suç tabi. Her halukarda İSSler suçlu, durduğu yerde.

Künyesi eksikmiş. Yasa geçeli kaç ay oldu künyesiz yayın yapmaya devam etti aylarnan site, aklınıza gelince derhal kapat, ondan sonra e künye düzeldi derhal aç... Galiba birileri zannetti İSSlerin hiçbir işi yok, çeşmenin başına bir adam koycayık çocuk oyuncağı gibi aç kapa yapalım.

Ülkemizde böyle efektif çalışma üzerine kati maddeler içeren, bildirimin 4 saat içerisinde uygulanmaması halinde şirketin derhal kapanması gibi ayarsız tehditler/cezalar içeren tek yasanın İnternet'in sansürlenmesi yasası olması düşündürücüdür.

Bizler buna alet olmak istemiyoruz. Lütfen en kısa zamanda Lefkoşa Telefon Dairesine Merkezi bir sistem kurun, istediğiniz gibi kapatın/açın, bırakın biz de işimizi yapalım.

Kemal Basat, Başkan

İnternet Servis Sağlayıcılar Birliği