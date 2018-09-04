  • BIST 93.919
  • Altın 256,498
  • Dolar 6,6776
  • Euro 7,7227
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

Bill Clinton sorusu röportajı bitirdi

»
Adını dönemin ABD Başkanı Bill Clinton ile yaşadığı ilişkinin ortaya çıkmasıyla duyuran Monico Lewinsky, İsrail’de katıldığı bir organizasyonda Clinton ile arasında yaşanmış olan ilişkiye dair sorulan soru üzerine salonu terk ederek röportajı sonlandırdı.
Bill Clinton sorusu röportajı bitirdi

Beyaz Saray'da staj yaptığı dönemde adı dönemin ABD Başkanı Bill Clinton ile yaşadığı ilişki ile anılan Monica Lewinsky, İsral'de Channel 2'ye verdiği röportajı, Clinton ile yaşadığı ilişkinin basına yansıması sonrasında patlayan skandala dair gelen soru sonrasında sonlandırdı.

The Jerusalem Post'da yer alan habere göre, kadınlara yönelik cinsel tacize karşı başlatılan #MeToo hareketinin temsilcisi olan aktivist Lewinsky, ünlü sunucu Yonit Levi'nin "Bill Clinton'dan kişisel bir özür bekliyor musunuz " sorusu üzerine "Üzgünüm, bunu yapamayacağım" diyerek sahneyi terk etti.

monica lewinsky bill clinton ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Konuya hakkında Twitter üzerinden bir açıklama yayınlayan Lewinsky, röportajı bitirme tercihinin nedenini Levi'nin röportaj öncesinde sorulmaması yönünde anlaştıkları bir soruyu sorarak kendisini yanlış yönlendirmesi olduğunu belirtti. Lewinsky, aynı sorunun Levi tarafından kendisine röportajdan öncede yöneltildiğinin altını çizerek, sınırlarımın ne olduğunu ona açıklamıştım yorumunda bulundu. Röportajı yarıda kesmeden önce Clinton ile yaşadığı deneyime değinen Lewinsky, yaşadığı deneyimden sonra arkadaşlarının kendisine sırt çevirişi ve tavırları ile günümüzdeki siber zorbalık çevrimiçi taciz ve sosyal medya üzerinden hayat tarzlarına yönelik yapılan acımasız eleştirileri kıyasladığı duygusal bir konuşma yapıyordu.

​Lewinsky, " 1998 yılında yaşadıklarımı bugün 2018'de yaşasaydım bu kadar yalnız kalacağımı düşünmüyorum. Yalnız kaldım, yalnız bırakıldım. Beni en iyi ve en yakından tanıyan bu olayın ana karakteri tarafından terk edildim" dedi. Ünlü aktivist, mensubu olduğu Yahudi cemaati tarafından da yalnız bırakıldığını sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Sütyen takmadığı için işten kovulan kadın işyerine insan hakları davası açtı03 Eylül 2018 Pazartesi 14:33
  • Bayat balıklara taze görünsün diye oyuncak göz taktı, yakayı ele verdi03 Eylül 2018 Pazartesi 13:46
  • IQOS Kullanırken Nelere Dikkat Edilmeli?02 Eylül 2018 Pazar 23:15
  • Sahibi arabanın arkasına bağlayıp sürüklemişti; o şimdi zabıta02 Eylül 2018 Pazar 20:58
  • Victoria Secret Türk güzelini seçmelere davet etti02 Eylül 2018 Pazar 17:03
  • İngiliz şarkıcı Lily Allen'den bomba açıklama02 Eylül 2018 Pazar 16:59
  • Eda Taşpınar’dan rodeo pozu02 Eylül 2018 Pazar 16:56
  • Eşini darp edenlere verdiği cevap şaşırttı!02 Eylül 2018 Pazar 16:53
  • Asit saldırısında gözünü kaybeden model, kırmızı halıdan iz bırakarak geçti01 Eylül 2018 Cumartesi 20:00
  • Usain Bolt ilk maçına çıktı01 Eylül 2018 Cumartesi 14:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti