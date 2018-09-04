Bill Clinton sorusu röportajı bitirdi

Adını dönemin ABD Başkanı Bill Clinton ile yaşadığı ilişkinin ortaya çıkmasıyla duyuran Monico Lewinsky, İsrail’de katıldığı bir organizasyonda Clinton ile arasında yaşanmış olan ilişkiye dair sorulan soru üzerine salonu terk ederek röportajı sonlandırdı.

Beyaz Saray'da staj yaptığı dönemde adı dönemin ABD Başkanı Bill Clinton ile yaşadığı ilişki ile anılan Monica Lewinsky, İsral'de Channel 2'ye verdiği röportajı, Clinton ile yaşadığı ilişkinin basına yansıması sonrasında patlayan skandala dair gelen soru sonrasında sonlandırdı.

The Jerusalem Post'da yer alan habere göre, kadınlara yönelik cinsel tacize karşı başlatılan #MeToo hareketinin temsilcisi olan aktivist Lewinsky, ünlü sunucu Yonit Levi'nin "Bill Clinton'dan kişisel bir özür bekliyor musunuz " sorusu üzerine "Üzgünüm, bunu yapamayacağım" diyerek sahneyi terk etti.

Konuya hakkında Twitter üzerinden bir açıklama yayınlayan Lewinsky, röportajı bitirme tercihinin nedenini Levi'nin röportaj öncesinde sorulmaması yönünde anlaştıkları bir soruyu sorarak kendisini yanlış yönlendirmesi olduğunu belirtti. Lewinsky, aynı sorunun Levi tarafından kendisine röportajdan öncede yöneltildiğinin altını çizerek, sınırlarımın ne olduğunu ona açıklamıştım yorumunda bulundu. Röportajı yarıda kesmeden önce Clinton ile yaşadığı deneyime değinen Lewinsky, yaşadığı deneyimden sonra arkadaşlarının kendisine sırt çevirişi ve tavırları ile günümüzdeki siber zorbalık çevrimiçi taciz ve sosyal medya üzerinden hayat tarzlarına yönelik yapılan acımasız eleştirileri kıyasladığı duygusal bir konuşma yapıyordu.

​Lewinsky, " 1998 yılında yaşadıklarımı bugün 2018'de yaşasaydım bu kadar yalnız kalacağımı düşünmüyorum. Yalnız kaldım, yalnız bırakıldım. Beni en iyi ve en yakından tanıyan bu olayın ana karakteri tarafından terk edildim" dedi. Ünlü aktivist, mensubu olduğu Yahudi cemaati tarafından da yalnız bırakıldığını sözlerine ekledi.