  • BIST 85.436
  • Altın 311,227
  • Dolar 6,5213
  • Euro 7,0389
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Bill Gates: “Aşı için tahminen 18 ay gerekli”

» »
Dünyanın en zengin ikinci insanı unvanını elinde bulunduran, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, corona virüs (COVID-19) aşısının ne zaman yapılacağına dair soruları yanıtladı...
Bill Gates: “Aşı için tahminen 18 ay gerekli”

Geçtiğimiz haftalarda Corona Virüsü'nün tedavi çalışmalarını hızlandırmak adına 100 milyon dolar bağışladığını duyuran Bill Gates, sosyal medya platformu Reddit'te soru cevap etkinliğine katıldı.

Son dönemde pek çok farklı ülkede başlanan  corona virüs aşısı ile ilgili fikri sorulan Gates "aşı ne zaman hazır olacak?" sorusuna da yanıt verdi. Business Insider'da yer alan habere göre, Gates, salgına karşı aşının 18 ay içerisinde hazır olacağını tahmin ettiğini belirtti.

Dün Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde klinik ortamda ilk aşı denemeleri başlamıştı. Aşının ilk denendiği kişi olan 43 yaşında iki çocuk annesi Jennifer Haller "Hepimiz kendimizi çaresiz hissediyoruz. Bu benim açımdan bir şey yapabilmem adına muazzam bir fırsat" demişti.

Bilim insanları virüsün genetik kodlarının değiştirildiğini ve bu yüzden deneyde yer alan kişilerin corona virüse bağlı bir sağlık sorunu yaşamayacağı bilgisinin altını çiziyor. Önümüzdeki günlerde sağlıklı 45 gönüllü denek ile devam edecek olan aşı testlerinin başarıyla sonuçlanması durumunda ilgili federal kurumlardan onay alabilmesi ve halkın kullanımına sunulabilmesi için yetkililer 12 ila 18 ay arasında bir süre öngörüyor.

Melinda Gates, Corona Virüsü salgınına karşı mücadele için 100 milyon dolar bağışlamıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Stoklamak koronavirüse karşı koruyor mu?13 Mart 2020 Cuma 20:25
  • İtalya'da insanlarla mesafesini korumak isteyen adam devasa bir karton giydi (video)13 Mart 2020 Cuma 17:21
  • Türkiye ve dünya sosyal medyada koronavirüs ile ilgili en çok neleri konuşuyor?13 Mart 2020 Cuma 17:06
  • Pornhub, tamamı karantinaya alınan İtalya'ya bağış yapma kararı aldı13 Mart 2020 Cuma 16:17
  • Cep telefonu için ‘corona’ önlemi: Kulaklıkla konuşun13 Mart 2020 Cuma 16:04
  • Zizek: Koronavirüsü, kapitalizme ‘Kill Bill-vari’ bir darbedir, komünizmin yeniden icat edilmesine yol açabilir12 Mart 2020 Perşembe 22:07
  • 1 günde 6,5 ton kolonya sattı: Alkol bulmakta sorun yaşıyoruz; piyasada sprey kutusu kapağı bile yok12 Mart 2020 Perşembe 17:59
  • Çin'de koronavirüs karantinasında kalan çiftlerde boşanma başvuruları ve aile içi şiddet arttı12 Mart 2020 Perşembe 12:43
  • Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı10 Mart 2020 Salı 19:05
  • Justin Bieber: Eşim ile görücü usulü evlendik10 Mart 2020 Salı 15:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti