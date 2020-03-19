Bill Gates: “Aşı için tahminen 18 ay gerekli”

Geçtiğimiz haftalarda Corona Virüsü'nün tedavi çalışmalarını hızlandırmak adına 100 milyon dolar bağışladığını duyuran Bill Gates, sosyal medya platformu Reddit'te soru cevap etkinliğine katıldı.

Son dönemde pek çok farklı ülkede başlanan corona virüs aşısı ile ilgili fikri sorulan Gates "aşı ne zaman hazır olacak?" sorusuna da yanıt verdi. Business Insider'da yer alan habere göre, Gates, salgına karşı aşının 18 ay içerisinde hazır olacağını tahmin ettiğini belirtti.

Dün Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde klinik ortamda ilk aşı denemeleri başlamıştı. Aşının ilk denendiği kişi olan 43 yaşında iki çocuk annesi Jennifer Haller "Hepimiz kendimizi çaresiz hissediyoruz. Bu benim açımdan bir şey yapabilmem adına muazzam bir fırsat" demişti.

Bilim insanları virüsün genetik kodlarının değiştirildiğini ve bu yüzden deneyde yer alan kişilerin corona virüse bağlı bir sağlık sorunu yaşamayacağı bilgisinin altını çiziyor. Önümüzdeki günlerde sağlıklı 45 gönüllü denek ile devam edecek olan aşı testlerinin başarıyla sonuçlanması durumunda ilgili federal kurumlardan onay alabilmesi ve halkın kullanımına sunulabilmesi için yetkililer 12 ila 18 ay arasında bir süre öngörüyor.

Melinda Gates, Corona Virüsü salgınına karşı mücadele için 100 milyon dolar bağışlamıştı.