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Bill Gates Bodrum’dan Ayrılamadı, Dev Yatırım Peşinde

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Yaklaşık bir hafta önce Bodrum’a tatile gelen Bill Gates cennet Gökova, Marmaris ve Fethiye koylarını gezdikten sonra bugün yine Bodrum'a döndü. İki yat ile tatilini sürdüren Gates ve yakınları bugün dünyaca ünlü Cennet Koyu’na demirledi. Gates kahvaltıyı
Bill Gates Bodrum’dan Ayrılamadı, Dev Yatırım Peşinde

Dünyanın sayılı milyarderleri arasında bulunan ve Microsoft'un kurucusu milyarder Bill Gates Yaklaşık bir hafta önce Bodrum'dan 106 metrelik Lana isimli haftalık kirası 1 milyon 800 bin Euro olan ultra lüks yat ve ona eşlik eden 30 korumanın bulunduğu  Wayfinder isimli yat ile Kuşadası, Didim, Gökova, Datça ve Marmaris koylarındaki tatilin ardından bugün yine Bodrum'a döndü.

KAHVALTIYI ÜNLÜ İŞ İNSANININ VİLLASINDA YAPTI

Yatlarının Bodrum'un dünyaca ünlü Gölköy Mahallesi'ndeki Cennetkoy açıklarına demirlediği Bill Gates ve yakınları bugün sabah saatlerinde sürat teknesi ile Cennetkoy'da bulunan Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından birinin villasına geldi.

BU KEZ MASKESİZDİ

Yakınları ile birlikte servis teknesinden inen Bill Gates'in neşeli ve sakin tavırları dikkat çekerken bu kez maske kullanmadığı görüldü. Gates Didim ve Bodrum'da karaya çıkıp tarihi mekanları gezdiği yerlerde sürekli maske takıyordu. O anlar SÖZCÜ kameraları tarafından görüntülendi. Bill Gates’in lacivert renk tişört, açık renk kısa pantolon, lacivert çorap ve spor ayakkabı giydiği, plaj çantasının kendisinin taşıdığı görüldü.

3 MİLYON METREKARELİK ARAZİ ARIYOR

Ağaçlar ve yeşillikler arasındaki bahçede kahvaltısını yapan Gates Türk işi insanı ile bol bol sohbet etti. Gates'in Muğla ve Aydın sınırları içerisinde yatırım yapmak için yaklaşık 3 milyon metrekarelik arazi aradığı ve Türkiye'den bazı iş insanları ve şirketlerle bu konuda temasa geçtiği bu nedenle yaklaşık bir hafta daha tatilini Bodrum ve Türkiye kıyılarında sürdüreceği iddia edildi.

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