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Bill Gates Boşanma Sonrası Melinda Gates'i Kovabilir

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Bill Gates Boşanma Sonrası Melinda Gates'i Kovabilir
Bill Gates Boşanma Sonrası Melinda Gates'i Kovabilir

Bill Gates ve Melinda Gates planladıkları boşanmanın ardından ikilinin anlaşamaması durumunda Bill Gates’in eşini iki yıl içerisinde dernek yönetiminden kovabileceği iddia edildi.

27 yıllık evliliklerini noktalama kararı alan Bill Gates ve Melinda Gates ile ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

Bazı kaynaklar çiftin arasının kötü olduğunu ve ikilinin anlaşamaması durumunda Bill Gates’in Melinda Gates’i iki yıl içerisinde dernek yönetiminden kovabileceğini aktardı.

Bu durumda Melinda Gates’in kendi yardım kuruluşunu kuracağını yazan ABD basını, derneğin yönetim kuruluna yeni üyeler katılabileceğini yazdı.

 

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