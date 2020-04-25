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Bill Gates, bulunacak aşının milyarlarca dozda üretilmesi için kurulacak fabrikalara gereken paranın bulunmasına hazırlanıyor

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Bill Gates, bulunacak aşının milyarlarca dozda üretilmesi için kurulacak fabrikalara gereken paranın bulunmasına hazırlanıyor
Bill Gates, bulunacak aşının milyarlarca dozda üretilmesi için kurulacak fabrikalara gereken paranın bulunmasına hazırlanıyor

Dünyanın en zengin ikinci kişisi olan, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Times gazetesine bir röportaj verdi.

Şubat ayında gazeteye verdiği röportajda bir sonraki pandemi ihtimalinden çok korktuğunu söyleyen Gates, bu röportajında da "en büyük kabusunun gerçekleştiğini" aktardı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün en büyük fonlayıcılarından olan Bill & Melinda Gates Vakfı'nın eşiyle ortak kurucusu olan Gates, bu günlerde yaptığı tek şeyin virüse karşı aşı geliştirilmesi çabalarına katılmak olduğunu söylüyor.

Gates, koronavirüse karşı mücadelenin "dünya savaşı gibi olduğunu, ancak bu sefer herkesin aynı cephede olduğunu" vurguladı.

Virüsle mücadelede siyasetin değil bilimin büyük rol oynayacağını söyleyen Gates, aşı üretilmesi sürecini hızlandırmak için aşı için onay alınmadan bile önce milyarlarca aşının üretileceği fabrikaların kurulması için gerekli parayı bulmaya hazırlanıyor.

Kişisel olarak 10 milyar dolar vergi ödeyen Bill Gates, salgının gelişmekte olan ülkelerde daha ağır sonuçları olacağından çekindiğini ve salgınla yeryüzünde görülen eşitsizliğin daha çok perçinlendiğini aktardı.

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