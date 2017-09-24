Bill Gates, Ctrl-Alt-Delete'in hikâyesini anlattı

Microsoft'un kurucularından Bill Gates, eğer zamanda geri gidebilseydi, klavyede Ctrl-Alt-Delete tuşlarıyla çalışan işlemi iptal etme fonksiyonunun daha kullanılması kolay bir hâlde olacağını söyledi.

Bloomberg iş forumunda konuşan Gates, neden Windows işletim sisteminde Ctrl-Alt-Delete kombinasyonunun kullanıldığının sorulması üzerine, konuyla ilgili IBM mühendislerini suçladı: "IBM bilgisayarında klavye donanımı, işlemi garantili bir şekilde iptal etmeyi sağlayan sadece bir yola sahipti. Konuyla ilgilenen insanlar bunu yapabilecek başka bir tuş koymalıydı. Günümüzde birçok makine bunu gerçekleştirebiliyor."

ZDNet'in haberine göre, bununla ilgili pişman olup olmadığı sorulduğundaysa Gates, konuyu geçiştiriyor; fakat şimdi daha farklı bir yol izleyebileceğini itiraf ediyor: "Diğer şeyleri riske atmadan yaşamda geçmişe dönüp küçük şeylerin değiştirilebileceğini düşünmüyorum. Tabi, eğer küçük bir düzenleme yapabilseydim, bunu tek tuş işlemi olarak gerçekleştirirdim."

2013'te yaptığı bir açıklamada Gates, Windows'a giriş için üç tuş kullanma zorunluluğunu "hata" olarak nitelemiş, "bize tek tuş opsiyonu sunmayan" IBM mühendislerini suçlamıştı.

Üç tuş fonksiyonu, IBM mühendisi David Bradley tarafından, IBM bilgisayarını yeniden başlatmak için kısayol amacıyla oluşturulmuştu.

2011'de düzenlenen bir panelde konuşan Bradley, "Şöhreti paylaşmalıyım. bunu ben icat etmiş olabilirim; fakat Windows NT girişinde kullanarak -Ctrl-alt-delete kombinasyonu- bunu Bill ünlü yaptı." demişti.