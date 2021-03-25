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Bill Gates: Dünya normale 2022 sonunda döner

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Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 'dünyanın 2022'nin sonunda tamamen normale döneceği' öngörüsünde bulundu. Gates, Covid-19 pandemisi nedeniyle askıya alınan özgürlüklerin de bu yaz ciddi ölçüde yeniden tesis edileceği yorumu yaptı.
Bill Gates: Dünya normale 2022 sonunda döner

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Polonya televizyonuyla söyleşisinde korona virüsü pandemisinin gidişatına ilişkin görüşlerini paylaştı. Gates, "2022 sonunda tamamen normale dönmüş olmamız gerekir" dedi. Pandemiyi 'inanılmaz bir trajedi' diye niteleyen Gates, bu süreçte gelen tek iyi haberin aşılar olduğunu söyledi.

Gates, Avustralya, Güney Kore ve Yeni Zelanda gibi ülkelerin halk arasında erken PCR testi yaparak salgının üssel olarak artışını engellediğini belirti. Milyarder iş insanı, ABD'nin yanı sıra Avrupa ve Güney Amerika'da birçok ülkenin bunu yapmakta başarısız olduğunu ve bedel ödediklerini söyledi.

Dünyanın en zenginleri arasında yer alan ve pandeminin başından bu yana komplo teorilerine maruz kalan Gates, son olarak mutasyonlarla ilgili üçüncü doz aşı gerekebileceği yorumu yapmıştı

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