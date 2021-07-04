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Bill Gates Hakkında Yeni İddialar: Zorba ve Kadın Avcısıydı

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Eşi Melinda Gates'le boşanma kararını açıkladığından beri Microsoft'un kurucusu Bill Gates hakkındaki skandallar bitmiyor.
Bill Gates Hakkında Yeni İddialar: Zorba ve Kadın Avcısıydı

Eşi Melinda Gates'le boşanma kararını açıkladığından beri Microsoft'un kurucusu Bill Gates hakkındaki skandallar bitmiyor. Son olarak Gates'in eski çalışanları onu, "zorba ve kadın avcısı" olarak tanımladı. Gates ise sözcüsü aracılığıyla iddiaları yalanladı.

Bill Gates bir zamanlar örnek gösterilen iş insanlarından biriydi. Gates, eşi Melinda Gates'le boşanacaklarını duyurduktan sonra skandal adama dönüştü. 

Son olarak The Business Insider, Microsoft'un yani Bill Gates'in eski çalışanlarıyla konuştu. 

Habere göre eski çalışanlar Bill Gates'i iş yeri zorbası ve kadın avcısı olarak nitelendirdi. 

Bir dönemler striptiz kulüplerin müdavimi olarak tanımlanan Bill Gates'in birçok kadın çalışana yemek teklifinde bulunduğu iddia edildi. 

Bir yönetici "Bill için görüşme bağırma bahanesiydi. Bu nedenle onunla görüşmelerden kaçınırdım" dedi. 

Haberde Bill Gates'e de yorum hakkı verilmiş. The Business Insider'ın ulaştığı Bill Gates'in sözcüsü iddiaları kesin bir dille yalanladı. Sözcü yalanların giderek saçma bir hale dönüştüğünü, Gates'le ilgili olmayan insanların kaynak olarak konuşmaya başladığını belirtti.

GATES HAKKINDAKİ DİĞER İDDİALAR

Bill Gates’in uzun süredir eşini aldattığı, farklı kadınlarla yemeğe çıkarken otomobil değiştirdiği öne sürüldü.

Vanity Fair dergisine konuşan iki Microsoft çalışanı, Bill Gates’in şirkete Mercedes otomobiliyle geldiğini, kadınlarla buluşacağı sırada ise bir asistanının işe getirdiği altın rengi Porsche otomobili kullandığını iddia etti.

Wall Street Journal, Melinda Gates’in 2019 yılından beri farklı şirketlerden boşanma avukatlarıyla temas halinde olduğunu yazdı.

Haberde, Melinda Gates’in özellikle cinsel saldırı suçlarından hüküm giyen Jeffrey Epstein ile Bill Gates’in görüşmesinden dolayı rahatsızlık duyduğu aktarıldı.

Bill Gates’in Epstein’ın evinde kaldığının fotoğrafını yayınlayan basın, Gates’in açıklamalarına yer verdi: Ben onunla ne zaman toplantılara gitsem hep erkekler vardı. Onunla hiçbir partiye gitmedim. Ve o benim yardım kuruluşuma hiç para vermedi. Onun etrafındakiler bana ‘Hey, eğer sağlık ve yardım işleri için para toplamak istiyorsan, zengin insanları tanıyor’ demişti.

Bill Gates'in Nobel Barış Ödülü alabilmek için, çocuk istismarından hüküm giyen Jeffrey Epstein ile görüştüğü iddia edildi.

New York Times ve Daily Beast gazetelerine göre göre; iddiaların kaynağının Gates Vakfı'nın eski bir çalışanı olduğu öğrenildi.

Eski çalışanın açıklaması, bir Norveç gazetesinin Gates ve Epstein'in 2013'te Strasbourg'a giderek Nobel Komitesi'nin başında olan dönemin Norveç Başbakanı Thorbjorn Jagland ile görüştüğünü yazmasının ardından geldi.

Gates Vakfı'ndan bir temsilci ise Nobel ödülünün onur verici olacağını fakat Bill Gates'in bunun için böylesine bir kampanya yürütmediğini ve Epstein ile görüşmediğini söyledi.

 

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