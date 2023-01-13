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Bill Gates, her şeyini satıp bağışlayacağını söylemişti, ama binlerce dönüm arazi almış

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Dünyanın en zengin altıncı insanı olan Bill Gates, hayırsever vakfını finanse etmek için sahip olduklarını satacağını söylemişti ancak Gates'in yeni araziler alması yeniden gündem oldu.
Bill Gates, her şeyini satıp bağışlayacağını söylemişti, ama binlerce dönüm arazi almış

Microsoft’un kurucusuydu, dünyanın en zengin insanları listesinin yıllardır değişmeyen isimlerindendi… Ünlü iş insanı Bill Gates, geçtiğimiz temmuz ayında herkesi şaşırtan bir açıklama yaparak tüm mal varlığını bağış yapmak için satacağını açıklamıştı. Ancak Gates’in hâlâ yeni araziler aldığı yeniden gündem oldu.

Microsoft’un kurucu ortağı, Reddit’te kullanıcılar tarafından çeşitli sorulara yanıt verdi. Gates, bir Reddit kullanıcısının bağış yapacağını söyleyip ardından da tarım arazisi satın almanın çelişkili olup olmadığına dair sorusuna da yanıt vererek planlarıyla ilgili detayları paylaştı.

Gates, Reddit kullanıcılarının sorularını yanıtlarken, servetiyle ilgili de açıklama yaptı.

Ülkedeki en büyük toprak sahiplerini izleyen Land Report 100’ün 2022 raporuna göre Gates, ABD’de yaklaşık 275.000 dönümlük tarım arazisine sahip. Tarım Bakanlığı’nın Şubat 2022 raporuna göre, 2021’de ABD’de 895,3 milyon dönüm tarım arazisi vardı.

Soruya yanıt veren Gates, “Sahip olduğum her şey satılacak. Bu arada, yatırım grubum, toplamın yüzde 4’ünden az olmasına rağmen, tarım arazileri de dahil olmak üzere üretken varlıklara yatırım yapmaya çalışıyor” dedi.

Gates, 2000 yılında eşi Melinda French Gates ile birlikte Bill & Melinda Gates Vakfı’nı kurdu. Artık boşanmış olan çift, vakfı birlikte yönetmeye devam ediyor. Vakıf; yoksulluk, eşitsizlik ve bulaşıcı hastalıklar gibi konuları ele almaya odaklanıyor.

Gates ayrıca, Bağış Sözü’nü (The Giving Pledge) de 2010 yılında eski eşi Melinda French Gates ve yakın arkadaşı Berkshire Hathaway’in CEO’su Warren Buffett ile birlikte oluşturdu. Taahhüt, dünyanın en zengin insanlarından servetlerinin çoğunu yaşamları boyunca veya vasiyetlerinde hayır kurumlarına bağışlamayı taahhüt etmelerini istiyor.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Gates, şu anda 111 milyar dolarlık net servetiyle dünyanın en zengin altıncı kişisi olan Bill Gates, bağış hareketiyle dünyanın en zengin insanları listesinden de çıkarılmayı bekliyor.

Gates, temmuz ayında bağış yapmak için sahip olduklarını satmayı açıkladığında Twitter’dan da şu paylaşımı yapmıştı: “Kaynaklarımı, acıları azaltmak ve yaşamları iyileştirmek için en büyük etkiye sahip olacak şekilde topluma geri verme yükümlülüğüm var. Ve umarım büyük zenginlik ve ayrıcalıklara sahip diğer kişiler de bu anda öne çıkar.”

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