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Bill Gates, 'Steve Jobs'tan Kopya mı Çektiniz?' Sorusuna Cevap Verdi

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Bill Gates, 'Steve Jobs'tan Kopya mı Çektiniz?' Sorusuna Cevap Verdi
Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Reddit'te kullanıcıların sorularını yanıtladı. Gates, Jobs'dan kopya mı çektiniz, yoksa o mu sizden kopya çekti? Sorusunun da cevabını verdi.
4 saat önce Reddit'in 5. kez düzenlediği AMA (Ask Me Anything) etkinliğine konuk olan  Bill Gates, teknoloji dünyasının merak ettiği sorulardan birinin cevabını verdi.

"İKİMİZ DE XEROX'UN ÇALIŞMASINDAN FAYDALANDIK"

Gates, teknoloji dünyasında yıllardır tartışılan konu ile ilgili de konuştu. Gates, "Steve  Jobs'dan kopya mı çektiniz, yoksa o mu sizden kopya çekti?" Sorusuna şu cevabı verdi:

"Kopya çekmek kavramı hem benim için hem de  Steve Jobs için göreceli bir kavram. Çünkü ikimiz de  Xerox'un çalışmasından faydalandık. Ben Charles Simonyi'yi,  Steve Jobs ise Bob Belville'i işe aldı. Ancak ikimiz de telif hakkını çiğnemedik.  Xerox sayesinde  Mac ve Windows'a giden yol açıldı."

2011 yılında hayatını kaybeden  Apple'ın kurucularından  Steve Jobs, Microfost'u  Apple'ı taklit etmekle suçlamıştı

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