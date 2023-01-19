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Bill Gates, teknolojide bir sonraki büyük trendi açıkladı

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Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Reddit kullanıcılarının sorularını cevaplarken teknoloji dünyasının bir sonraki büyük trendinin ne olacağını da açıkladı. Gates, ne metaverse ne de Web3 dedi...
Bill Gates, teknolojide bir sonraki büyük trendi açıkladı

Reddit kullanıcıları ile bir soru-cevap etkinliği gerçekleştiren Microsoft Kurucusu Bill Gates, gelecekle ilgili de öngörülerini paylaştı.

Bir kullanıcının Gates’in 2000’li yıllarda verdiği bir röportajda, insanların interneti ve özellikle de geleceğini küçümsendiklerine dair görüşlerini hatırlatarak bir sonraki trendin ne olacağını sordu.

Gates’in cevabı ise bazılarını şaşırttı. Son yıllarda metaverse ve Web3.0’ın konuşulduğu teknoloji dünyasında Gates, yapay zekayı işaret etti. Teknoloji liderinin bu görüşü, onu Mark Zuckerberg ile karşı karşıya getirebilir; zira Zuckerberg son yıllarda tüm odağını metaverse’e vermiş durumda.

Gates, Web3’ün avantajları olduğunu, ancak yapay zekanın onu geride bırakacağını düşünüyor. Yapay zekanın Web3’ü geçip geçmeyeceğini söylemek için henüz çok erken olsa da güç kazandığı söylenebilir.

Yapay zekayı kullanan sanatçıların çoğalmasına kadar pek çok gelişme yapay zekayı öne çıkarıyor. Hatta yapay zeka, Amerika Birleşik Devletleri mahkeme salonundaki ilk davasını savunmak için dijital bir sistemin nasıl programlanacağı gibi hayatın farklı yönlerine bile sızmaya başladı.

Yapay zeka, öne çıkarken pek çok kişi de işinden olmaktan korkuyor ve bu da yeni tartışmaları ortaya çıkarıyor. Ancak Gates, öğretmenler ve doktorlar söz konusu olduğunda, dünyanın bu profesyonellerden daha azına değil, daha fazlasına ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

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