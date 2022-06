Bill Gates, yaz için 5 kitaplık okuma listesini yayınladı

Kitap okumaya zaman ayırma konusunda son derece titiz davranan ünlü iş insanı Bill Gates, zaman zaman kitap listeleri paylaşmayı da ihmal etmiyor. Gates, son olarak yazın okunabilecek beş kitaplık bir liste paylaştı.

Microsoft kurucusu, kitapların pek de sahilde, rahatça okunacak şeyler olmadığını ancak toplumsal cinsiyet eşitliğinden iklim değişikliğine kadar pek çok konuda ufuk açıcı olduklarını söyledi.

İşte Gates’in önerdiği beş kitap:

Alderman, genç kadınların erkeklerden daha fazla güç kullanmaya başladıkları bir dünya hakkında yazarak toplumsal cinsiyet rollerini ve cinsiyet eşitsizliğini araştırıyor.

Gates, kitabın kızı Jenn’den bir tavsiye olduğunu söylüyor. Blog yazısında roman hakkında “Bugün birçok kadının yaşadığı istismar ve adaletsizlik konusunda daha güçlü ve daha içten bir his kazandım. Ve ABD’de ve dünyanın her yerinde bu konular üzerinde çalışan insanlara olan minnettarlığımı genişlettim” dedi.

WHY WE’RE POLARIZED – EZRA KLEIN

Bu kitapta Klein, ABD’deki siyasi sistemin tehlikeli bir etki yaratacak şekilde kimlik etrafında kutuplaştığını savunuyor. Gates, “Kitap temelde Amerikan siyasetiyle ilgili, ama aynı zamanda insan psikolojisine büyüleyici bir bakış sunuyor” dedi.

THE LINCOLN HIGHWAY – AMOR TOWLES

1950’lerde geçen roman, Nebraska’daki bir çocuk çalışma çiftliğinden yeni serbest bırakılan 18 yaşındaki bir gencin, sekiz yaşındaki erkek kardeşini yeni bir hayata başlamak için California’ya götürme planının beklenmedik bir şekilde ilerlemesini anlatıyor.

Gates, bu kitap için “Towles, kahramanın yolculuklarından ilham alıyor ve kişisel yolculuklarımızın asla umduğumuz kadar doğrusal veya öngörülebilir olmadığını söylüyor gibi görünüyor” dedi.