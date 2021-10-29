  • BIST 1.522,040
  • Altın 550,85
  • Dolar 9,6098
  • Euro 11,1181
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAAB Ülkeleri Enerji Fiyatlarına Karşı Uzlaşma Sağlayamıyor

Bill Gates'den "Nükleer Enerji"Çıkışı

» »
Bill Gates'den "nükleer enerji"çıkışı
Bill Gates'den "Nükleer Enerji"Çıkışı

ABD’li yatırımcı Bill Gates, insanlığın enerji ihtiyacında belirgin bir artış olacağına işaret ederek, nükleer enerjinin iklim felaketini önlemede yardımcı olabileceğine dikkat çekti.

Microsoft’un kurucusu ABD’li yatırımcı Bill Gates, iklim değişikliğiyle ve yüksek enerji fiyatlarıyla mücadele için daha fazla nükleer enerji kullanılması gerektiğini savundu. Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt’a konuşan Gates, nükleer enerji santrallerinin kapatılmasının temel enerji güvenliği ve uygun fiyatların sağlanmasını güçleştirdiğini belirtti. Gates, "Masrafları ve güvenliği tam anlamıyla gözden geçirene kadar bir çözümü gözden çıkarmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Gates, elektro mobilite ve binaların ısıtma sistemleri nedeniyle ileride insanların elektrik ihtiyacında çok büyük bir artış olacağını vurgulayarak; yeni, daha güvenli ve radyoaktif atığı daha az olan nükleer santrallerin iklim felaketinin önüne geçmeye yardımcı olabileceğini söyledi.

Almanya'nın iklim değişikliğiyle mücadele stratejisinin ana etmenlerinden olan doğal gaz enerjisinin ise gerçek bir "geçiş teknolojisi’’ olmadığını ifade eden Gates, doğal gaz santrallerinin kurulmasına şüpheyle yaklaştığını ifade etti.

Dünyanın en varlıklı insanları arasında yer alan Gates’in "Breakthrough Energy" isminde kâr amacı gütmeyen ve temiz enerjiyi desteklemeyi hedefleyen bir şirketi bulunuyor. Şirket, bu amaç doğrultusunda çeşitli araştırmalara ve aralarında nükleer enerji alanında aktif olanların da bulunduğu yeşil teknoloji firmalarına destek veriyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çalışma Bakanlığı'ndan öneli organizasyon22 Ekim 2021 Cuma 14:19
  • Patlıcan Sapının Bilinmeyen Faydaları20 Ekim 2021 Çarşamba 20:45
  • Çocukların Başarısını Etkileyen Sebepler !20 Ekim 2021 Çarşamba 20:15
  • Evliliğe ilk adımı atması eski eşlerini kızdırdı: Kardeşiyle beni aldattı, ablasıyla nişanlandı20 Ekim 2021 Çarşamba 10:34
  • Sağlıklı Sonbahar İçin 10 Altın Öneri18 Ekim 2021 Pazartesi 21:15
  • İş Yerlerinde Özgüven Eksikliğine Dikkat!18 Ekim 2021 Pazartesi 20:45
  • Ortak etkinlik18 Ekim 2021 Pazartesi 09:47
  • Detoks Diyetler Zararlı mı? Faydalı mı?17 Ekim 2021 Pazar 21:45
  • Fast-Food Yiyecekler Çocuk Gelişimini Etkiliyor!17 Ekim 2021 Pazar 18:00
  • Corona virüs hayvanları da etkiledi: Karma aşıda Covid-19 krizi16 Ekim 2021 Cumartesi 19:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti