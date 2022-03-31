Bill Gates’in de olduğu fotoğraf Pakistan’ı karıştırdı: Başbakanın koltuğu sallantıda

Pakistan’da Başbakan İmran Han’ın müttefiklerinden Birleşik Halk Hareketi’nin (MQM) koalisyondan çekilerek güven oylamasında taraf değiştirmesi ülkede gerilimi artırdı…

Başbakan Han’ın görevden alınması için 172 oy gerekirken son gelişmelerle birlikte muhalifler 176 sayısına ulaştı. Fakat bu gelişmeler yaşanırken ABD’nin saygın medya kuruluşlarından Bloomberg, Pakistan’daki gerilimin patlama noktasını da ortaya çıkardı.

Bloomberg, aralarında ünlü iş insanı Bill Gates’in de olduğu ve sosyal medyada paylaşılan bir grup fotoğrafının kriz yarattığını aktardı. Yuvarlak masa fotoğrafında 13 kişilik servis açıldığı fakat 12 kişinin otururken görüldüğü belirtilirken, fotoğrafta ülkenin yeni istihbarat şefi Korgeneral Nedim Anjum’un fotoşop ile silindiği ortaya çıktı.

17 Şubat’ta çekilen ve Pakistan’ın resmi kurumları tarafından paylaşılan fotoğrafta Anjum’un silinmesi de başkent İslamabad’da yaşanan gerilimi gözler önüne serdi. Han’ın Anjum’un atanmasına karşı olduğunu ve kendisine yakın gördüğü General Faiz Hamid’in görevine devam etmesini istediği belirtilirken bu durumun halk tarafından tepki yarattığı da kaydedildi.

“GELECEK AYLARDA KRİZ ÇIKABİLİR”

Bill Gates ile yenilen yemekte çekilen fotoğrafta istihbarat biriminin başındaki Anjum’un silinmesinin bardağı taşıran son damla olduğu belirtilirken Han’ın ise yaptığı mitinglerde yeni istihbarat şefi ile ilgili açıklamalarının da tepki çektiği belirtildi.

Bloomberg analizde, “Eğer Han güven oylamasından başarıyla çıksa bile üst düzey askeri yetkililerle olan bağı sebebiyle ilerleyen aylarda istikrarsızlıkla karşı karşıya kalabilir” yorumunu yaptı.

Makalede, “Gates’in fotoğrafı ordunun Han’a karşı nasıl tarafsız olduğunu gösteriyor” denildi.