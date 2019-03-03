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Bill Gates'in Hedefi Bu Sefer Çok Büyük: Kansere Çözüm Aranıyor

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Ünlü bilim dergisi MIT Technology Review, 2000 yılından itibaren her yıl, insanlığı büyük ölçüde etkilediğini düşündüğü '10 Devrim Yapan Teknoloji Listesi'ni yayınlıyor. Bu yılsa bu listeyi hazırlama işi Bill Gates'e düşüyor.
Bill Gates'in Hedefi Bu Sefer Çok Büyük: Kansere Çözüm Aranıyor

Bu seneki listeyi oluşturan Bill Gates’in listesine eklediği teknolojik devrimlerden biri de kanser tedavisi. Gates, bu durumu “Bilim insanları ilk kişiselleştirilmiş kanser aşısını pazarlamaya çok yakın. Eğer her şey planlandığı gibi giderse bağışıklık sistemini özgün gen değişimiyle tümörü saptamaya tetikleyen aşı, kanserin sonunu getirebilir” sözleriyle ifade ediyor.

Ünlü milyardere göre kanserin tedavisi için çalışmalar günümüzden çok önce başladı. 2008’de araştırmacılar, tümörlü hücrelerdeki değişimleri karşılaştırmaya başlayıp bütün tümörlerin aynı olmadığını keşfetmişlerdi. Günümüzde ise birçok ilaç firması, herhangi bir tümör hücresinin değişim kopyalarını içeren kanser aşıları geliştiriyorlar. Aşının yaptığı şey, kişinin bağışıklık sistemini değişime uğramış hücreleri bulup yok etmeye programlamak.

493de65875a2c781dc335f35faa53876ae5ab63b.jpegHer yıl dünya çapında 8,2 milyon kişinin kanserden dolayı hayatını kaybettiğini göz önünde bulundurduğumuzda, Gates’in kanser tedavisine yönelme fikri geç kalınmış bir hareket bile olabilir. Gates’in yazısında, halkın bu kanser aşılarını ucuza ve yeterli sayıda elde etmesinin oldukça zor olacağı da belirtiliyor.

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