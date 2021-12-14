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Bill Gates'ten, 2022 Yılı İçin Tahminler: Hepimiz İçin Yeni Bir Dönem Geliyor

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Bill Gates'ten, 2022 Yılı İçin Tahminler: Hepimiz İçin Yeni Bir Dönem Geliyor
Bill Gates'ten, 2022 Yılı İçin Tahminler: Hepimiz İçin Yeni Bir Dönem Geliyor

Koronavirüs salgını hakkındaki tahminlerinin tutması sebebiyle geniş bir yankı uyandıran ünlü iş insanı Bill Gates, 2022 yılı için tahminlerini sıraladı. Gates, "2022 çoğumuz için pandemi sonrası yeni normale geçilen bir yıl olacak" ifadelerine yer verdi.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 2015 yılında koronavirüsle ilgili yaptığı tahminlerin tutması nedeniyle salgın dönemi boyunca en çok konuşulan isimlerden biri olmuştu. Gates'in 2022 yılı için tahminleri de dikkatle izlendi. Gates, yıllık değerlendirmesini yaptığı bloğunda 2022 yılının normalleşme yılı olacağını belirtti.

 

"TOPLANTI ALGISI DEĞİŞECEK"

Şu sıralar sıklıkla tartışılan Metaverse'ün toplantı yapma şeklimizi dönüştüreceğine inandığının altını çizen Gates, "Önümüzdeki iki veya üç yıl içinde, çoğu sanal toplantının, ızgara şeklinde dizilmiş 2 boyutlu kamera görüntülerinden, 3 boyutlu dijital avatarları içeren Metaverse'e geçeceğini tahmin ediyorum. Hem Facebook hem de Microsoft kısa süre önce bunun için vizyonlarını açıkladılar ve bu da çoğu kişiye nasıl görüneceğine dair ilk görüşlerini verdi" dedi.

"NORMALİN YENİ VERSİYONU OLACAK"

Gates, pandeminin en kötüsünün 2022'de sona ereceğine inandığını söylerken, koronavirüs sağlık krizinin birçok kalıntısı devam etse bile, normalin yeni bir versiyonuna yerleşeceğimizi söyledi. '2022'de çoğumuzun pandemi sonrası yeni normale nihayet yerleştiği bir yıl geçireceğini düşünüyorum' diyen Gates sözlerine şöyle devam etti:

"Benim için bu, koronavirüs vakaları umarım azalırken biraz daha ofise gitmek anlamına gelecek. Üç çocuğumun da evden ayrıldığı ve günüm onlarla geçirecek zaman bulmak üzerine yapılandırılmadığı için evde yeni bir ritim bulmak istiyorum. Bloğum ve diğer kanallar aracılığıyla insanlarla etkileşim kurmak için daha fazla zaman harcamayı dört gözle bekliyorum."

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