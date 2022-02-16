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Bill Gates’ten dikkat çeken aşı açıklaması: Grip ve soğuk algınlığı için de…

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Dünyanın en zengin insanlarından biri ve Microsoft’un kurucu ortağı olan Bill Gates, katıldığı bir yayında corona virüsü ile mücadelede kullanılan mRNA aşılarının sadece Covid-19’u bitirmekle kalmayıp her yıl ortalama 500 bin insanın ölümüne neden olan gr
Bill Gates’ten dikkat çeken aşı açıklaması: Grip ve soğuk algınlığı için de…

Dünyanın en zengin insanlarından biri ve Microsoft’un kurucu ortağı olan Bill Gates, katıldığı bir yayında corona virüsü ile mücadelede kullanılan mRNA aşılarının sadece Covid-19’u bitirmekle kalmayıp her yıl ortalama 500 bin insanın ölümüne neden olan gribi de ortadan kaldırabileceğini öne sürdü.

Oyuncu Dax Shepard’ın sunduğu bir podcast etkinliğine katılan Gates, Pfizer/BioNTech ve Moderna tarafından corona virüsü aşılarında kullanılan mRNA teknolojisinin, diğer hastalıkların tedavisinde de etkili olabileceğini vurguladı. Gates, mRNA aşılarının sadece Covid’i değil, aynı zamanda soğuk algınlığı ve gribi de ortadan kaldıracağını söyledi.

‘ÖLÜM SAYISI İKİ KAT FAZLA OLURDU’

Gates, “Bir yıl içinde aşı geliştirilip, uygulanması fikri olağanüstü.  Geçmişte, aşıları geliştirmek beş yıl sürerdi. Aşılarımız olmasaydı, birçok ülkede ölüm sayısı gerçekte olduğundan iki kat fazla olurdu” diye konuştu.

Gates daha sonra mRNA aşılarının hastaneye yatış oranları ve diğer hastalıklar için etkili olduğunu öne sürdü. Gates, “mRNA sadece pandemik aşılar için değil, çok daha etkili bir grip aşısı yapmak için de kullanacağız. Sonunda bu soğuk algınlığından, gripten ve corona virüsünden kurtulmak için yeterince iyi aşılar yapabilmeliyiz” dedi.

Microsoft’un kurucusu, mRNA aşılarının hamile kadınlar için zararlı olup olmayacağı konusuyla ilgili ise, hamile kadınların mRNA aşılarından fayda sağlayacağını savundu. “Hamile kadınlar grip olduklarında, çocukları için çok daha kötü sonuçlara neden olabiliyor.  Bu solunum yolu virüslerinden herhangi biri, ölüme neden olabiliyor. Önümüzdeki on yılda yapılacak yatırımlar ile birlikte yeni aşılar üretebilirsek, gelecekte bunların hepsinden kurtulabiliriz.” dedi.

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