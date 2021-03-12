Bill Gates'ten flaş Bitcoin yorumu: Yatırım yapmayın, çevreye zararlı!

Son yılların en çok merak edilen ve yatırım yapılan araçlarından biri olan kripto para Bitcoin'le ilgili tartışmalar bitmek bilmiyor. Ünlü iş insanı Bill Gates son günlerde Bitcoin'le ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. Kripto para birimi Bitcoin

Son yılların en çok merak edilen ve yatırım yapılan araçlarından biri olan kripto para Bitcoin'le ilgili tartışmalar bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde yatırımcıları uyaran Bill Gates bu kez de Bitcoin'in çevreye verdiği zarar nedeniyle kaçınılması gereken bir yatırım olduğunu açıkladı.

Ünlü iş insanı Bill Gates son günlerde Bitcoin'le ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. Kripto para birimi Bitcoin’e karşı başından beri mesafeli bir tavır sergileyen Gates yatırımcıları risklere karşı uyarırken bu kez de çevreye verdiği zarar konusunda uyarılarda bulundu.

Daha önce Bitcoin almadığını vurgulayan Gates, yatırımlarını 'somut' araçlara yapmayı tercih ettiğini ifade etmişti. Microsoft'un kurucusu Gates, eşiyle birlikte başkanlığını yürüttüğü vakfında birçok projeye destek olurken son zamanlarda koronavirüs aşılarına verdiği destekle gündeme geliyor.

Bill Gates, Bitcoin’e neden karşı olduğunu ve aynı zamanda gezegenimiz için ne gibi sorunlar yarattığını da New York Times'a anlattı.

Gates, kripto para madenciliğinde aşırı elektrik kullanıldığına işaret ederek “Bitcoin’in transferinde, bugüne kadar bilinen en yüksek düzeyde elektrik harcanıyor. Eğer bu yeşil enerjiyse ve diğer kullanım alanların için fazlaysa o zaman belki sorun olmayabilir” dedi.

Kendisinin, Bitcoin konusunda kuşkucu olarak görülmesine karşın enerji bağlamındaki yaklaşımı konusunda ilişkili görmediğini vurgulayan Gates, bununla binlikte vakfının, ‘çok düşük transfer ücreti’ olacak şekilde kendi dijital para birimini geliştirmekte olduğunu açıklamıştı.

Kripto paralar dünyanın enerji tüketiminde öne çıkmaya başladı. 2018 yılında kripto paralar için harcanan enerjinin İrlanda'nın enerji tüketimine eşit olduğu açıklanırken Cambridge Üniversitesi tarafından bu yılın başında yapılan bir araştırmaya göre ise Bitcoin şu anda Arjantin'in tümünden daha fazla elektirik harcıyor. (Hürriyet)