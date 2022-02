Bill Gates'ten Korkutan Uyarı: Koronavirüs Pandemisi Son Değil

Pandemi hayatımıza girdiğinden itibaren adı komplo teorileriyle anılan Bill Gates, dünyayı bekleyen yeni bir tehlikenin olduğu konusunda yine çok konuşulacak açıklama yaptı.

Kovid-19 hayatımıza girmeden önce bir başka salgına karşı hazırlıklı olmamız gerektiği konusunda uyarıda bulunan Bill Gates haklı çıkmıştı. Söz konusu pandeminin son olmayacağını ifade ederek Gates, bu konuda atılacak yeni adımlara ilişkin bir kitap yazdı. Çıkardığı kitapta, bir sonraki pandeminin nasıl önleneceği hakkında önerilerde bulundu.

ATABİLECEĞİMİZ BELİRLİ ADIMLARI ORTAYA KOYUYORUM

Komplo teorileriyle ünlü olan Bill Gates’in kendi internet sitesinde üzerinden yayınladığı yazıda, bu kitabı neden yazdığını açıkladı. 'Gates Notes' hesabından paylaşılan yazının ilk kısmı, ‘Kovid-19'un son salgın olabileceğine inanmıyorum’ ifadelerine yer verildi. Bill Gates’in dünyada görülecek bir sonraki pandeminin nasıl önleneceği konusunda önerilerinin yer aldığı How to Prevent the Next Pandemic (Bir Sonraki Pandemi Nasıl Önlenir) isimli kitabın 3 Mayıs’ta okurlarıyla buluşacak. Gates, söz konusu pandeminin önlenmesinde ilişkin verdiği bir dizi tedbirlerin yer aldığı yazısında şu ifadelere yer verdi; ‘Kitapta, yalnızca gelecekteki pandemileri durdurmak için değil, aynı zamanda bu süreçte dünyadaki herkes için daha iyi sağlık hizmeti sağlamak için atabileceğimiz belirli adımları ortaya koyuyorum. Bu salgından öğrenebileceğimiz dersleri, hayat kurtarmak için ihtiyaç duyduğumuz yenilikleri ve patojenleri erken ve adil bir şekilde durdurmak için ihtiyaç duyduğumuz yeni araçları özetliyorum’

Pandemi önlemlerinin sıralandığı kitapta, Anthony Fauci ve Tedros Adhanom Ghebreyesus gibi halk sağlığı liderleriyle düzenli olarak gerçekleştirdiği görüşmelere yer verdiğini dile getiren Gates, 'komplo teorilerine konu olmanın nasıl bir şey olduğunu anlatıyorum' ifadelerini kullanarak sözlerini şu şekilde sürdürdü; ‘Bir daha pandemi yaşamama hedefi hiçbir zaman iddialı değil, ancak aşılarla yaptığımız büyük atılımlar ve solunum yolu hastalıkları hakkında edindiğimiz bilgiler de dahil olmak üzere son iki yılda kaydettiğimiz ilerleme bizi şimdiden harekete geçirdi. Bu yol başarıya giden bir yol. Dünya artık pandemilerin ne kadar ciddi bir şey olduğunu anladı ve ivme bizden yana. Artık kimsenin bulaşıcı bir hastalığın milyonlarca insanı öldürebileceğine veya küresel ekonomiyi durdurabileceğine ikna olmasına gerek yok. Doğru seçimleri ve yatırımları yaparsak, Kovid-19'u son salgın haline getirebiliriz.’

PANDEMİYİ BİLMİŞTİ

Pandeminin hayatımıza girmesinin ardından kuşkusuz adından çok fazla söz ettiren isimlerden birisi de Bill Gates oldu. Adı komplo teorileriyle anılan Gates yapmış olduğu pandemi uyarılarında haklı çıkmıştı. İlk olarak 2015 yılında Kovid-19 benzeri bir salgına karşı hazırlıklı olmamız gerektiğini ifade ederek uyarılarda bulunan Gates, söylediklerinde halkı çıkmıştı.