Bill Gates’ten “yeni salgın” açıklaması

2015 yılında yaptığı konuşmada insanlığın karşısına gelecek dönemde salgın hastalıklar çıkabileceğini söyleyen ve o dönemde de pek dikkat çekmeyen açıklamaları Covid-19 ile birlikte gündem olan Microsoft’un kurucularından milyarder iş insanı Bill Gates yeni açıklamalarda bulundu.

Gelecek ay piyasaya çıkacak kitabı, “Sıradaki Pandemiyi Nasıl Engelleriz” öncesinde açıklamalarda bulunan ve kitabından bazı bölümleri medya kuruluşlarıyla paylaşan Gates, kitabı için ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times’a “sıradaki pandemi” ile ilgili bilgi verdi.

Gazeteye yazı yazan Gates teknolojiye yatırım yapılması gerektiğini vurgularken, “Eğer bilim insanları daha hızlı tedavi yöntemleri bulabilseydi, Covid-19 salgını çok daha farklı olurdu. Ölüm oranları daha düşük olurdu ve mit ve bilgi kirliliklerinin yayılması çok daha zor hale getirilirdi” dedi.

Salgının başında corona virüsünü yenmek için aşının çok kritik bir öneme sahip olacağını düşündüğünü ve birçok sağlık çalışanının da kendisi gibi düşündüğünü dile getiren Gates, “Fakat böyle olmadı, etkili ve güvenli bir Covid-19 aşısı bir yılda ortaya çıktı fakat hastaların hastaneye gitmesini engelleyecek tedavi yöntemleri halen çok az” yorumunu yaptı.

“YİNE DE AŞI OLMAYANLAR VAR…”

Corona virüsüne karşı hap ve ilaçların daha hızlı gelmesi gerektiğini söyleyen Gates, “2021’in sonuna doğru bilim insanlarının çabaları karşılığını buldu ve birçok ilaç geliştirildi. Fakat bunlar çok geç geldi ve halen birçokları için bunlara erişim çok güç” ifadesini kullandı.

Aşılar kadar ilaçlara da önem verilmesi gerektiğini dile getiren Gates, aşıların geliştirilmesinin zorlayıcı olduğunu ve ilaçların on binlerce yaşamı hızlıca kurtarabileceğine dikkat çekti. Gates, “Aşı olsa bile halen iyi ilaçlara ihtiyacımız var. Covid-19’da gördüğümüz gibi herkes aşı olmayı tercih etmiyor. İlaçlar, hastaneler üzerindeki yoğunluğu azaltabilir ve bu sayede normalde ölmemesi gereken hastalar hayata tutunabilir” ifadesini kullandı.

Gates bu sebeple ilaç sektörüne yatırım yapmaya karar verdiğini söylerken, “Dünya’nın araştırma ve geliştirmeye daha fazla yatırım yapması gerek. Benim vakfım Duke Üniversitesi ile böyle bir anlaşma yaptı. Akademi, endüstri ve en güncel yazılımları bir araya getirmek için yatırım gerekiyor. Eğer başarılı olursak, Dünya yeni bir salgınla karşılaşırsa, biz milyonlarca insanın yaşamını kurtarabiliriz” dedi.