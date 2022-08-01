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Billur Kalkavan sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı

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Akciğer kanserine yakalanan oyuncu Billur Kalkavan sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Billur Kalkavan sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı

Akciğer kanseriyle mücadele eden oyuncu Billur Kalkavan  sağlık durumuna dair merak edilenleri sevenleriyle paylaştı. Kansere yakalandığı Hamdi Alkan’ın paylaşımıyla ortaya çıkan Kalkavan, "Ciğerimden su boşaltıldı. Tedavilerim, kemoterapi güzel gidiyor" dedi. Kendisini arayıp ulaşamayanlardan tepki gördüğünü belirten oyuncu “Biraz anlayışlı olmanızı rica edeceğim. Biliyorum epeydir paylaşım yapmadım. Herkes arıyor soruyor. Ama cevap verecek halim olmadı. Kolay şeyler yaşamıyorum” siteminde bulundu.

 

"TEDAVİLERİM GÜZEL İLERLİYOR"

Oyuncu sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ama merak etmeyin tedavilerim çok güzel ilerliyor. Sadece nefes almakta biraz zorlanıyorum. Ciğerimden su boşaltıldı. Tedavilerim, kemoterapi güzel gidiyor" dedi.

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