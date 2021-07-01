Bilmeden Her Gün Tüketiyoruz! Bu Besin Beyin Hücrelerini Hemen Öldürüyor!

Günlük hayatta tükettiğimiz birçok besin beyin hücrelerini direkt etkiliyor. Nöroloji Akademisi tarafından yapılan araştırmaya göre; yağlı ve tatlı besinler dört gün süreyle tüketildiğinde hafıza etkileniyor ve zayıflamaya başlıyor.

Günlük hayatta tükettiğimiz birçok besin beyin hücrelerini direkt etkiliyor. Nöroloji Akademisi tarafından yapılan araştırmaya göre; yağlı ve tatlı besinler dört gün süreyle tüketildiğinde hafıza etkileniyor ve zayıflamaya başlıyor. Yapılan çalışmada, katılımcılara dört gün boyunca yağlı ve şekerli gıdalar tükettirildi. Dört günün sonunda katılımcıların bilişsel sorunlar yaşadığı ortaya çıktı. Peki, hangi besinler beyni olumsuz etkiliyor? İşte beyni küçülten besinler...

Yeni bir araştırmaya göre; yağlı ve şekerli bir diyet sadece dört gün içinde hafızanıza, dikkatinize ve ruh halinize zarar verebilir.

Nöroloji Akademisi tarafından yapılan araştırmaya göre; yağlı ve şekerli gıdalar zararlı, öyle ki dört gün içinde hafızaya zarar verebiliyor.

Çalışmada, 4 gün boyunca kahvaltıda yüksek yağlı ve şekerli yiyen katılımcıların verileri incelendi. Yağ ve şeker içeren beslenme programının kişinin düşünme ve hatırlama gibi becerilerini kötü yönde etkileyerek bilişsel sağlığını bozduğu belirlendi.

Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir başka deney ise, yüksek yağlı diyetin beş gün boyunca tüketildiğinde, dikkat ve hafıza fonksiyonunun yanı sıra ruh hali değişimlerine de yol açtığını gösterdi.

Aşırı kilolu olmak, pek çok kişi için sadece kendisine uygun kıyafetler bulma mücadelesi değil. Aşırı kilo, tüm vücudu etkileyen bir gerçek. Kalp krizi ve diyabet görülme olasılığı bu kişilerde oldukça fazla. Ancak uzmanlara göre bu açıklama, ince insanların rahat bir nefes alabileceği anlamına gelmiyor.

Hem Circulation hem de Lancet dergisinde yayınlanan araştırmaya göre; sağlıklı bir görünüm, sağlıklı bir bedene sahip olduğunuz anlamına gelmiyor. Eğer zayıfsanız ama yine de sağlıksız bir diyetiniz varsa ve egzersiz yapmaktan kaçınıyorsanız hala kanser, kalp krizi ve diyabet riski altındasınız.

Eatthis.com insan sağlığına zarar veren birçok ürünü açıkladı. Açıkladığı bu birçok besinin yanı sıra, ürünlerin içindeki zararlı maddeleri de belirtti.

Mikrodalga patlamış mısırı

Zararlı içerik: Trans yağlar

Trans yağ kanımızda bulunan "HDL" adı verilen iyi kolesterolü düşürürken, "LDL" adı verilen kötü kolesterolün artmasına neden olur. Bu durum kalp krizi riskini artırır.

Tavuk nugget

Zararlı içerik: Digliserid, Red #40 (gıda boyası), karajenan

Gıda boyasının özellikler çocuklarda öğrenme yetilerine olumsuz etkisi olduğu ve hafızayı etkilediği ortaya koyulmuştur. Aşırı kullanılan gıda boyalarının DNA'nın yapısını bozduğu, dolayısıyla genetik bozulmalara yol açtığı ortaya çıkmıştır.

İşlenmiş et

Zararlı içerik: Nitrat, aşırı tuz

Çocuklar üzerinde yapılan bir çalışma sonucunda, 105 mg (litre başına) nitrat içeren sudan içen bireylerin 8 mg nitrat içeren sudan içenlere nazaran, görsel ve işitsel uyaranlara yanıt olarak ortaya çıkan şartlı motor reflekslerinde yavaşlama gözlemlenmiştir.

Aşırı yağda kızartılmış yiyecekler

Zararlı içerik: Hidrojenize yağ

Trans yağ asidi içeren gıdalar da kolesterolü yükseltir. Bu yağ çeşidi özellikle hidrojene nebati yağlarda bunur. Bilindiği gibi sıvı bitkisel yağlar hidrojenizasyon işleminde geçirilerek katı yağ haline getirilir. Trans yağ asitleri bu işlem sırasında oluşur ve ayçiçek yağı gibi başta zararsız bir bitkisel yağı zararlı bir hale getirir. Beslenme uzmanları; trans yağların kalp ve damar hastalıklarını tetiklediğini, aynı zamanda kansere yol açma riski taşıdıklarını belirtiyor.

Beyaz un

Zararlı içerik: Klor dioksit

Beyaz ekmek, vücut Ph'ını düşüren yani vücudu asidik hale getiren bir besin. Bilindiği gibi vücut Ph'ı bir miktar alkali karakterdedir. Bu değer ( Yaklaşık 8 değeri ) ne kadar düşerse vücutta bir takım anormallikler ortaya çıkmakta, kilo alımı kolaylaşmakta, vücut daha hızlı yağlanmaktadır.

Cips

Zararlı içerik: Monosodyum glutamat

Monosodyum glutamat gıdalarda genellikle lezzet arttırıcı olarak kullanılmaktadır. Bu madde vücuda alındığında tükürük bezleri salgısını etkileyerek tükürük salgısını arttırır. Böylece gıdanın lezzet özellikleri artar tüketen de daha hızlı ve daha sık yeme isteği uyanır. MSG bir bakıma nörotoksindir. Yani sinir hücrelerine zarar vermektedir. Bu yüzden merkezi sinir sistemini tahribata uğratarak alzheimer, parkinson ve epilepsi gibi hastalıklara neden olabilmektedir.

Tatlandırıcı

Zararlı içerik: Sukraloz

Yapılan araştırmalarda hormonal sistem dengesini bozduğu söylenmektedir.Yağ yakıcı hormon olan leptin sistemini bozmaktadır.İlerde meydana gelecek olan kilo sorunlarının sebebi olarak gösterilebilir.Çünkü vücudun tanıdığı bir şeker çeşidi değildir.

Beyaz şeker

Günümüzün önemli hastalıklarından biri olan obezitenin temel nedeni, aşırı şeker tüketmek. Yapılan çalışmalar açıkça gösteriyor ki fazla miktarlarda ve devamlı olarak şeker tüketildiğinde karaciğer şekerin bileşeni olan fruktozu yağ olarak depoluyor. Bunun sonucunda da özellikle bel çevresinde yağlanma hızla artıyor.

Şekerlemeler

Zararlı içerik: Yapay boya, fazla şeker, doymuş yağ

Sentetik gıda renkleri, yiyeceklerin görsel açıdan çekici görünmesi ve daha fazla iştah açıcı görünmesi için katkı maddesi olarak yaygınca kullanılır. Yaygın olarak kullanılan yiyecek renklerinin bazıları Yeşil, Kırmızı, Turuncu vb. renklerdir. DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu), sentetik gıda renklerinin kullanımı ile ilişkilendirilmiştir.

Kahve kreması

Zararlı içerik: Titanyum dioksit, trans yağlar ve şeker

Beyaz un, sofra tuzu, şeker, sakız, diş macunu, sabun, deterjanlar, kimyasal ilaçlar, vitamin hapları, şekerleme, karbonat, kabartma tozu gibi ürünlerde titanyum dioksit kullanılmaktadır. Işığı yansıtıcılık, beyazlık ve kapatıcılık gibi özelliklere sahip olmasından boya sanayinde ve beyazlaştırıcı, kalınlaştırıcı, güneş ışığını kesme özelliğine sahip kozmetiklerde kullanılmaktadırlar.

Sosisli sandviç

Zararlı içerik: Yüksek tuz, Orange B (gıda boyası)

Çocuklarda obezite, erkek ergenlik, göz bozukluğu ve psikolojik bozukluklara yol açan sosis için kadınlarda rahim ve meme kanseri riskini 3 katına çıkardığını bilimsel veriler ışığında görebilmek mümkündür. Tüm bu sebeplere bağlı olarak sosis ve benzeri gıdalardan uzak durmanın ömrünüzün daha uzun ve sağlıklı olması bakımından öneme sahip olduğunu söyleyebilmek mümkündür.

Dondurulmuş balık ve deniz ürünleri

Zararlı içerik: Tert-bütilhidrokinon

Dondurulmuş balık tüketirken lezzet açısından çok bir fark olmamakla birlikte balığın çözülüp tekrar dondurulmasını önlemek en temel nokta. Dondurulmuş balığı çözdükten sonra tekrar dondurmak veya uzun süre bekletmek içerisinde zararlı bakteriler üremesine neden oluyor. Bu sebeple dondurulmuş balık tüketirken bu noktaya dikkat etmek önemli.