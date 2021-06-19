Bin 200 yıldır görülmemişti: Felaketler peş peşe geliyor

İngiliz Guardian'ın haberine göre çok şiddetli vuran sıcak hava dalgası nedeniyle korkunç bir tehlike ile karşı karşıyayız.

ABD'yi saran sıcak hava dalgası, aynı anda yüzlerce sıcaklık rekoru kırıyor ve tarihi kuraklığı daha da kötüleştiriyor.

Salt Lake City rekor kıran (42 derece) sıcaklıklara ulaşırken, Teksas ve Kaliforniya'da elektrik şebekesi operatörleri elektrik kesintilerini önlemek için sakinlerden enerji tasarrufu yapmalarını istedi.

Ve tüm bunlar, daha yazın en sıcak kısmına henüz ulaşılmamışken yaşanıyor.

İnanılmaz sıcaklarla yüzleşen 40 milyon Amerikalı arasında kuraklık ve iklim üzerine çalışan bilim insanları da var ve tüm dünyada etkisini göstermesi beklenen bu kriz hakkında önceden uyarılarda bulunmuşlardı.

'ARTIK ENDİŞELENİYORUM'

Kaliforniya Üniversitesi'nden dünya sistemleri bilimi uzmanı Doçent Kathleen Johnson şunları söyledi: "Bu yaz için endişeleniyorum - bu, orman yangını ve kötüleşen kuraklıklar hiç hayra alamet değil.

"Bu mevcut kuraklık, en az 1.200 yıldır gördüğümüz en kötü kuraklık olma yolunda. Nedeni ise doğrudan insan kaynaklı iklim değişikliği ile bağlantılı.

"Benim her zaman temel noktam, geçmişe bakabiliyor olmamızdır. Ağaç halkalarına ve diğer paleoiklim kayıtlarına bakarak, geçmişte iklimin nasıl değiştiği ve değiştiği hakkında gerçekten önemli bakış açıları elde edebiliyoruz.

"Sadece ABD'de değil, küresel olarak üst üste gelen bu aşırı olayları ne kadar çok görürsek, iklim değişikliği gerçeğinin o kadar kaçınılmaz hale geldiğini düşünüyorum.

SU SORUNU GELİYOR

Daha az suya, artan orman yangınlarına ve daha fazla aşırı sıcaklara maruz kalacağız. Ama aynı zamanda motive edici. İklim değişikliği konusunda acil eylem için zorlamaya devam etmeliyiz.

'DURUM DAHA DA KÖTÜLEŞECEK'

"Son birkaç yılda gördüğümüz yangınlar gerçekten korkunçtu" diyen Kolorado Üniversitesi'nden iklim bilimci Daniel Swain ," Bu yıl da aynı yörüngedeymişiz gibi görünüyor. Bir nevi deja vu gibi hissettiriyor" dedi ve devam etti:

"İklim değişikliği, batıda ve başka yerlerde gördüğümüz birçok değişiklikte baskın faktör olmasa da önemli bir katkıda bulunuyor. Ve biz bu konuda bir şey yapmazsak durum daha da kötüleşmeye devam edecek."

METEOROLOG WANG: SICAKLIKLAR BİLGİSAYARLARI BOZDU

Utah Üniversitesi'nden Meteorolog Simon Wang, dün, rekor sıcaklıklara ulaşıldığında çalışmak için lisansüstü öğrencilerimizden birinin arka bahçesine gittik. Ama o kadar sıcaktı ki, beş öğrenciden üçünün bilgisayarları ısınarak bozuldu.

Wang şunları anlattı: "Aslında biraz iyimser hissediyorum. Restoranlarda ve kafelerde şu sıralar herkes havadan, havanın ne kadar sıcak olduğundan bahsediyor.

Bu üst üste gelen aşırı hava olayları gerçekten kötü - ama ne olursa olsun bunlar olmaya devam edecek. Belki bundan iyi bir şey çıkar, o da insanların daha bilinçli hale gelmesi.

"Toplum bu sorunun farkına ne kadar erken varırsa, umuyoruz ki o kadar çabuk, krizin çözümü için baskı yapacaklardır.

"TROPİK FIRTINA GELİYOR"

ABD'nin güney kıyı şeridinde yaşayan 7 milyon kişiyi etkileyebilecek yeni bir tropikal fırtınanın bu gece karaya ulaşabileceği uyarısı yapıldı.

Ulusal Kasırga Merkezinin (NHC) son güncellemesinde, "Claudette" adı verilen şiddetli fırtınanın gece yarısından itibaren Louisiana kıyı şeridinden ABD topraklarına ulaşmasının beklendiği belirtildi.

NHC'nin internet sayfasında, Meksika Körfezi'nden gelen şiddetli yağış ve rüzgarın sabah saatlerinden itibaren ABD ana karasına ulaşmaya başladığı, Louisina'dan Florida'ya kadar uzanan bölgede yaşayan 7 milyon insanı tehdit ettiği kaydedildi.