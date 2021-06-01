Bin 438 kadın yardım istedi!

Polis Genel Müdürlüğü, 2020 yılında Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’ne KKTC genelinde bin 63, 1 Ocak - 30 Mayıs 2021 tarihleri arasında ise toplam 375 başvuruda bulunulduğunu açıkladı.
Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:
"Bu süreçte Polis Teşkilatı ile işbirliği içerisinde olup polise yardımcı olan Devletimizin tüm kurum, kuruluşlarına ve bilhassa siz değerli halkımıza teşekkür eder, Polis Teşkilatına olan desteğin devam edeceğine inancımızı yineleriz."
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