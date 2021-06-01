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Bin 438 kadın yardım istedi!

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2020 Yılında ve 2021 yılının ilk 5 ayında Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şubesi'ne KKTC genelinde bin 438 başvuru yapıldı.
Bin 438 kadın yardım istedi!

Polis Genel Müdürlüğü, 2020 yılında Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’ne KKTC genelinde bin 63, 1 Ocak - 30 Mayıs 2021 tarihleri arasında ise toplam 375 başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

 

"Bu süreçte Polis Teşkilatı ile işbirliği içerisinde olup polise yardımcı olan Devletimizin tüm kurum, kuruluşlarına ve bilhassa siz değerli halkımıza teşekkür eder, Polis Teşkilatına olan desteğin devam edeceğine inancımızı yineleriz."
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