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Bin 500 kişilik işe 9 bin 217 başvuru: 'Açım aç, çocuklar doymuyor!'

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Türkiye: Tokat'ta çeşitli kamu kuruluşlarında çalıştırılmak üzere 1500 kişinin 6 ay süreyle çalıştırılacağı işe 9 bin 217 kişi başvurdu. Kura çekimi sırasında bir kadın, 'Açım aç, çocuklar doymuyor' diye bağırdı.
Bin 500 kişilik işe 9 bin 217 başvuru: 'Açım aç, çocuklar doymuyor!'

İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında çeşitli branşlarda asgari ücretle 6 ay çalışılacak 1500 kişilik işe 9 bin 217 kişi başvurdu. Başvuru sayısının yüksek olması nedeniyle 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Konferans Salonu'nda kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine başvuru yapan binlerce aday katıldı. Yoğunluk nedeniyle bazı kişiler kura çekimini ayakta takip etti. Kura çekimi sırasında bir kadın, 'Açım aç, çocuklar doymuyor' diye bağırdı.

DHA'da yer alan habere göre kura çekimi yapan heyete birçok kişi tepki gösterdi. Kurada haksızlık yapıldığını belirterek masaya yürüyen bazı kişiler, "Utanın, sizi mahkemeye vereceğim. Sizin yaptığınız terbiyesizlik" diyerek heyete tepki gösterdi.

'AÇIM AÇ. EKMEK İSTİYORUM!'

Bir kadın da heyetin bulunduğu masaya gelerek, "Açım aç, çocuklar doymuyor. Ekmek istiyorum" diye bağırdı. Bazı görevlilerin kadını susturmaya çalışması üzerine kadın "Niye susuyorum, zorunuza mı gitti" diyerek tepki gösterdi.

"Kaç defa İŞKUR'a gittim başvurdum yok, valiye gittim yok" diye bağıran kadın, polisler tarafından dışarı çıkarıldı. 

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