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Bin 500 TL'lik destek ödemesi Mayıs'ta

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Başvurular online sistem üzerinden yapılacak, "Vatandaş sisteme hızlı kaydolursa, ödemenin tarihini erkene alabiliriz" dedi.
Bin 500 TL'lik destek ödemesi Mayıs'ta

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Postası TV'de, gazeteci Ulaş Barış'ın sunduğu programa katılarak, Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde kapatılan işletmelerde çalışanlara verileceği açıklanan bin 500 TL'lik destekle ilgili merak edilenleri yanıtladı. 

Son 1 haftadır defalarca tekrarladıklarını söyleyen Bakan Sucuoğlu, "Ödemelerin başlama tarihini 4 Mayıs Pazartesi olarak belirledik" dedi, "Kimse Nisan ayı başında bu desteğin ödeneceğini açıklamadı" şeklinde konuştu. 

Halkın bu konuda yeterli bilgiye ulaşmakta sorun yaşadığını, bu nedenle pazartesi günü kapsamlı duyuru yapacaklarını belirten Sucuoğlu, bin 500 TL'lik desteğin, kapatılan işletmelerdeki tüm çalışanlara eşit şekilde ödeneceğini kaydetti. 

Bu desteği, yaklaşık 50 bin kişiye vereceklerinin altını çizen Sucuoğlu, online sistem üzerinden müracaat kabul edeceklerini de belirtti. 

Sucuoğlu, "sigorta borcu olanlar, ödemeden yararlanabilecek mi" sorusunu da yanıtlayarak, "sigorta borcunun olması bizi ilgilendirmez. Biz destek vermeye çalışıyoruz. Sigorta kaydı varsa, ödemesi yapılacaktır" şeklinde konuştu. 

Sucuoğlu, "halkımız, online sistemdeki kayıtlarını hızlı bir şekilde gerçekleştirirse, düzgün bir şekilde müracaat yapılırsa, desteğin yapılacağı tarih, daha da erkene çekilebilir" dedi. 

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