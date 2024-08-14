Bin 719 gün ülkede kaçak yaşadı!

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Sıla Topbaş mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 13 Ağustos 2024 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Muhaceret Şubesine giriş-çıkış belgesi almaya gelince tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 29 Kasım 2020 tarihinden beri bin 719 gündür KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı. Polis, suçüstü tutuklanan zanlı hakkında gerekli soruşturmanın yapıldığını belirterek, cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı deport edilmek istemediğini, ileride geri dönmek istediğini, bu nedenle aftan yararlanmak istediğini söyledi. Zanlı, ülkeye öğrenci olarak geldiğini, daha sonra okulu bıraktığını, kaçak ve sigortasız bir şekilde inşaatlarda çalıştığını da söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.